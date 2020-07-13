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Названа найбільш жахлива робота в світі: вражаюче фото

Понеділок 13 липня 2020 19:26
Названа найбільш жахлива робота в світі: вражаюче фото
Найгірша робота в світі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці назвали найгіршу роботу у всьому світі

Фахівці визначили саму жахливу роботу у світі. Нею виявилася робота зі сміттям в Бангладеш.

Робота чистильників річок і каналів в столиці Бангладеш, місті Дакка стала "найгіршою роботою у світі". Про це пише видання УНІАН з посиланням на британське видання Daily Mail.

Чистильники сміття змушені під час прибирання водойм працювати в жахливо брудній воді. Видання розмістило знімки, де чоловіки стоять у воді зі сміттям по пояс, а деяким брудна вода доходить до підборіддя. Щодня чистильникам доводиться збирати більше ніж 200 тонн різних відходів.

Названа найбільш жахлива робота в світі: вражаюче фото

Робота чистильника в Бангладеш визнана найгіршою у світі (Фото: Daily Mail)

Річки в Бангладеш вважаються одними з найбільш забруднених водойм у світі. Це пов'язано з тим, що будь-які відходи в країні, включаючи промислові, скидають в основному у водойми. Найбільша річка в країні – Буриганга і вона визнана біологічно мертвою.

Щодня в цю річку скидають близько 1,5 мільйонів кубометрів шкідливих речовин, в тому числі хімічні, побутові відходи, каналізацію, медичні викиди, а також трупи тварин.

Однак таке моторошне забруднення абсолютно не заважає місцевим жителям купатися в цій річці та навіть прати в ній білизну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали найбільш високооплачувані професії в Україні.

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