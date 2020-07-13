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Названа самая ужасная работа в мире: впечатляющее фото

Понедельник 13 июля 2020 19:26
Названа самая ужасная работа в мире: впечатляющее фото
Самая ужасная работа в мире (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты назвали самую худшую работу во всем мире

Специалисты определили самую ужасную работу в мире. Ею оказалась работа с мусором в Бангладеш.

Работа чистильщиков рек и каналов в столице Бангладеш городе Дакка стала "самой худшей работой в мире". Об этом пишет издание УНИАН со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Чистильщики мусора вынуждены во время уборки водоемов работать в ужасно грязной воде. Издание разместило снимки, где мужчины стоят в воде с мусором по пояс, а некоторым грязная вода доходит до подбородка. Ежедневно чистильщикам приходится собирать более 200 тонн различных отходов.

Названа самая ужасная работа в мире: впечатляющее фото

Работа чистильщика в Бангладеш признана самой худшей в мире (Фото: Daily Mail)

Реки в Бангладеш считаются одними из самых загрязненных водоемов в мире. Это связано с тем, что любые отходы в стране, включая промышленные, сбрасывают в основном в водоемы. Самая крупная река в стране – Буриганга и она признана биологически мертвой.

Ежедневно в эту реку сбрасывают около 1,5 миллиона кубометров вредных веществ, в том числе химические, бытовые отходы, канализацию, медицинские выбросы, а также трупы животных.

Однако такое жутко загрязнение совершенно не мешает местным жителям купаться в этой реке и даже стирать в ней белье.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Украине.

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