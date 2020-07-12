Зарплата 70 000 гривень: рейтинг найбільш високооплачуваних професій в Україні

Робота в Україні (ілюстративне фото: canva.com)

В Україні найвищі зарплати пропонують в IT-сфері

В Україні рейтинг найбільш високооплачуваних професій становлять менеджери національного рівня, інформаційні директори та керівники IT-сфері. Хто і скільки може отримувати, а також яка специфіка професій з приємними зарплатами – розбирався STYLER.

Найбільше заробляють працівники IT-сфери. За статистикою порталу для розміщення вакансій і резюме work.ua, топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій в Україні становлять пропозиції на ринку IT. При цьому найбільше заробляють розробники .Net і Java з середньою зарплатою 50-55 тисяч гривень. У столиці розробникам .Net платять до 70 000 гривень.

Рейтинг найбільш високооплачуваних професій в Україні:

Національний менеджер: середня зарплата – близько 40 тисяч гривень.

– Особливості роботи: освіта, управлінський досвід, побудована кар'єра.

– Можна отримати до 100 тисяч гривень на місяць.

– Особливості роботи: освіта, управлінський досвід, побудована кар'єра. – Можна отримати до 100 тисяч гривень на місяць. Інформаційний директор: середня зарплата близько 40 тисяч гривень.

– Особливості роботи: визначати інформаційну політику компанії, управлінські навички, вміння приймати рішення.

– Особливості роботи: визначати інформаційну політику компанії, управлінські навички, вміння приймати рішення. Суперінтендант: середня зарплата близько 40 тисяч гривень.

– Особливості роботи: контроль забезпечення судів технічною документацією та матеріально-технічною базою.

– Особливості роботи: контроль забезпечення судів технічною документацією та матеріально-технічною базою. Керівник IT-відділу заробляє в середньому 35 тисяч гривень.

– Особливості роботи: аналіз характеристик технічних пристроїв, засобів електрозв'язку та програмного забезпечення.

– Особливості роботи: аналіз характеристик технічних пристроїв, засобів електрозв'язку та програмного забезпечення. Angular-розробник: середня зарплата – близько 31 тисячі гривень.

– Особливості роботи: програмування.

При цьому за кількістю вакансій найбільш затребуваними фахівцями в Україні є менеджери з продажу, продавці-консультанти, водії, бухгалтери, адміністратори, директори, менеджери по роботі з клієнтами, вантажники, торгові представники, офіс-менеджери та інші.

Варто відзначити, що на тлі карантину в Україні зберігається високий рівень безробіття. За даними на червень 2020 року на офіційному обліку в Службі зайнятості перебувало 514 тисяч безробітних.

Нагадаємо, що раніше у Прогрестех-Україна заявили, що допоможуть ХАІ збільшити кількість інженерів.

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