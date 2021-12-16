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Названа риба, яка може призводити до раку

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Четвер 16 грудня 2021 21:39
Названа риба, яка може призводити до раку Фото: Вживання лосося може стати причиною раку (pixabay. com)
Автор: Людмила Жукова

Всі ми знаємо, що вживання риби в їжу дуже корисно. У ній багато білка, вона прекрасно насичує. А чи знали ви, що вживання лосося може призводити до раку. Але це стосується не всіх його видів.

Про це пише видання Express.

Вважається, що лосось в якості харчового продукту дуже корисний для здоров'я, тому що це джерело жирних кислот Омега-3.

Чому деякий лосось шкідливий

Це твердження вірно, як для лосося, спійманого в дикій природі, так і для вирощеного на фермах.

Але є і небезпека в недикому лососі. Річ у тому, що лосось вирощений на фермах, містить в собі поліхлорований біфеніл.

Поліхлорований біфеніл (ПХБ) - це промислові хлоровані хімічні речовини, створені людиною.

ПХД були заборонені до комерційного використання протягом десятиліть, але їх сліди все ще можна знайти в навколишньому середовищі.

Фонд захисту навколишнього середовища повідомляє, що хімічні речовини раніше потрапляли в навколишнє середовище з місць зберігання небезпечних відходів.

Вчені попередили, що регулярне вживання в їжу штучно-вирощеного лосося може збільшити ризик розвитку раку. Це сталося після того, як було виявлено кілька таких випадків.

Відзначається, що лосось, вирощуваний на Британських рибних фермах, був особливо забруднений канцерогенними хімічними речовинами.

Результати, опубліковані в журналі Science, показали, що дешевий лосось в супермаркетах може принести організму більше шкоди, ніж користі.

"Аналіз ризиків показує, що споживання штучно вирощеного атлантичного лосося може становити ризик для здоров'я, який применшує благотворний вплив споживання риби", - сказано в дослідженні.

Як ми раніше писали, цей продукт підвищує холестерин і непомітно вас вбиває.

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