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Цей продукт підвищує холестерин і непомітно вас вбиває

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Четвер 16 грудня 2021 08:55
Цей продукт підвищує холестерин і непомітно вас вбиває Фото: вживання червоного м'яса дуже шкідливо для організму (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Більшість українців практично щодня їдять м'ясні страви, але не всі знають, що вживання червоного м'яса в їжу дуже погано впливає на рівень холестерину в крові, тобто його підвищує.

Про це розповіла дієтолог професор дієтології Гавайського університету Цзінань Банна виданню Eat This, Not That.

Чому м'ясо краще не їсти кожен день

Спеціаліст дуже рекомендує людям максимально зменшити кількість м'яса в раціоні або зовсім від нього відмовитися.

"У ньому міститься насичений жир. Якщо вживати ці жири в надмірній кількості, виросте рівень холестерину в крові. Це підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань", - розповіла дієтолог.

За словами нутриціолога, люди обожнюють замовляти стейки в ресторанах. Але замість них краще вибрати рибу.

"Якщо хтось дотримується дієти з високим вмістом насичених жирів і холестерину, щоденне вживання стейків може бути не кращим вибором", - повідомила фахівець.

М'ясо призводить до раку

До речі, за даними деяких досліджень, щоденне вживання 100 г червоного м'яса підвищує ризик виникнення раку товстого кишечника на 17%. З іншого боку, точно сказати, яка кількість червоного м'яса абсолютно нешкідливо для здоров'я неможливо.

Як ми раніше писали, український тренер назвав головне правило для схуднення.

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