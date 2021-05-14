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Чи піднімуть ціни на проїзд в Києві: відповідь КМДА

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 10:44
Чи піднімуть ціни на проїзд в Києві: відповідь КМДА Фото: у Києві можуть підняти ціни на проїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Рішення про підвищення ціни на проїзд у Києві приймуть після аналізу відповідний розрахунків. Процес прийняття рішення триватиме декілька місяців.

Про це повідомив в ефірі "Україна 24" перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Київський метрополітен" і "Київпастранс" надіслали звернення до влади, в якому просять підвищити ціну за проїзд до більше як 21 грн або виділити додаткові гроші із бюджету міста для підтримки підприємств під час пандемії.

"Ці документи передають до департаменту транспорту та департаменту економіки. Буде зроблений аналіз розрахунків. Після того буде прийматись рішення. Сама зміна тарифів є достатньо тривалою - це процес 2-3 місяців мінімум", - зазначив Поворозник.

Нагадаємо, у березні міська влада Києва не виключала можливість зростання вартості проїзду у приватних маршрутках. Але для цього необхідно подати обґрунтування, яке не викличе питання в контролюючих органів, зазначив мер Віталій Кличко.

Раніше перевізники заявляли, що у зв'язку з обмеженнями кількості пасажирів у салоні під час локдауну проїзд на 40% напрямів в Києві подорожчає до 10 гривень. На сьогодні стандартна вартість проїзду в столичних маршрутках становить 8 гривень.

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