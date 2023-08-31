Названа проблема украинских детей, последствия которой могут быть катастрофическими

Российские атаки на учебные заведения в Украине и низкий уровень обучения в странах, принимающих беженцев, привели к тому, что большой процент почти из семи миллионов украинских детей в возрасте от 3 до 18 лет не могут полноценно учиться и "теряют знания".

Об этом предупреждает региональный директор ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии Регина Де Доминичис.

Основная проблема в обучении юных украинцев

На всей территории Украины заметны "признаки массовой деградации образовательного уровня у детей". Особенно это касается понижения успеваемости в основных предметах.

Так, согласно последним данным опроса, проведенного европейскими специалистами, до 57% учителей сообщают об ухудшении навыков учащихся по украинскому языку, до 45% - о снижении навыков математики, до 52% - о снижении навыков владения иностранным языком.

Также всего треть детей младшего и среднего возраста, которые учатся в Украине, полностью учатся очно. Одна треть зарегистрированных студентов обучается с помощью смешанной системы, а другая полностью обучается онлайн.

Эти негативные изменения связаны с войной, а также с пандемией COVID-19, из-за которой учащиеся уже четыре года не могут полноценно учиться.

"В Украине российские атаки на школы не прекращаются. Это не только привело к тому, что украинским детям трудно добиться успехов в учебе, но они также теряют те знания, которые они овладели, когда их школы функционировали полноценно", - говорится в отчете ЮНИСЕФ.

Роль и вид онлайн-обучения для украинцев сегодня

Де Доминичис уверена, что онлайн-обучение может служить "как дополнение к личной учебе", но оно "не может полностью заменить школьные занятия, которые важны для социального развития и базового обучения детей младшего возраста".

Сегодня же, две трети детей младшего возраста не посещают дошкольные учреждения, а в прифронтовых районах три четверти родителей не отдают детей в детские сады.

Кроме того, более половины детей от дошкольного до среднего школьного возраста не причислены к национальным системам образования в семи странах, принимающих беженцев, из-за "языковых барьеров, трудностей с доступом к школе и перенасыщенные систем образования".

"Дети-беженцы, которые не учатся в местных школах, вероятно, пытаются учиться онлайн по украинской программе или с помощью других платформ дистанционного обучения. Некоторые дети-беженцы, возможно, полностью отказались от обучения", - говорят в ЮНИСЕФ.

Что делать?

Сейчас ЮНИСЕФ сотрудничает с правительствами и партнерами в странах, принимающих детей и семьи беженцев, чтобы помочь расширить доступ к качественной учебе.

Организация также ведет сотрудничество с правительством Украины, чтобы поддержать возобновление офлайн обучения для "устранения препятствий получению образования".

Образование в Украине, говорят эксперты, должно быть в приоритете сегодня. В противном случае, по прогнозам, только в ближайшем учебном году около 300 тысяч детей "рискуют потерять знания".