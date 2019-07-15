Названа причина обвалу: в Одесі тривають пошуки постраждалих на місці зсуву

Пляж Одеси сильно постраждав від зсуву грунту. У неділю, 14 липня, величезна брила землі зі схилу звалилася на узбережжя. Передбачається, що в цей час на пляжі могли бути відпочиваючі. Рятувальники виявили особисті речі людей, але власників встановити не вдалося. Нещодавно стали відомі причини зсуву пише Думская.

Вчора близько 21:30 рятувальники згорнули пошукові роботи на "Чорноморці" неподалік від пансіонату "Борей" через загрозу нових зсувів.

Згідно з останніми даними ДСНС, площа зсуву становить близько 200 квадратних метрів, з яких вчора було розібрано 70. На даний момент загиблих або постраждалих не виявлено.

Пляж Одеси постраждав від зсуву (фото: dumskaya.net)

Тим не менш рятувальники в кількості 60 чоловік і 11 одиниць техніки продовжують роботи на території пляжу, який раніше був визнаний аварійним і закритий для відвідування.

Мерія назвала причиною обвалення обводнення і будівельні роботи. Зараз існує небезпека нових зсувів. За словами віце-мера Одеси Петра Рябоконя, ділянка землі по Ушакова, 6, що обрушилася до моря, є приватною власністю. Господар, який вирішив обладнати терасу, забив у землю вісім труб великого діаметра, і через це земля відкололася.

Пляж Одеси постраждав від зсуву (фото: dumskaya.net)

"Плюс усе відведення вод іде на схил, ґрунтових, зливових. Район не каналізований, всі використовують вигрібні ями. Це теж вплинуло", - розповів на апаратній нараді Рябоконь.

Варто відзначити, що мер міста Геннадій Труханов обурився формулюванням цієї ділянки, як "пляжу".

Пляж Одеси постраждав від зсуву (фото: dumskaya.net)

"Ви бачили паспорт пляжу? У нас, наприклад, немає інформації, що це пляж. Якщо він визнаний аварійним, то хто його таким визнав? Якщо він визнаний аварійним, чому не розставлені прапорці, чому нам не повідомили?" - заявив Труханов.

Пляж Одеси постраждав від зсуву (фото: dumskaya.net)

До речі, чиновники кажуть, що проект берегоукріплення та "уполажування" схилів, як це зроблено в іншій частині міста, для Чорноморки є. Але на його реалізацію потрібно близько двох мільярдів гривень.

Цікаво, що відпочивальники не особливо переживають і засмагають в 50 метрах від місця НП - під такою ж навислою скелею.

Пляж Одеси постраждав від зсуву (відео: YouTube/Думська)

До слова, нещодавно по пляжу Лузанівка в Одесі пройшов величезний смерч, який сильно налякав людей. Відпочиваючі падали на пісок, боячись, що їх знесе в море слідом за речами, які підняв вихор.

Раніше ми також писали, що на пляжах в Одесі сталася нова екологічна НП. Відпочиваючі публікують фото і відеоматеріали, на яких видно викид значної кількості нафтопродуктів на берег.