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Названа причина частих "мінувань" в Україні: заважають красти

STYLERЖиття    10.12.2019 - 14:50
Названа причина частих "мінувань" в Україні: заважають красти
"Мінування" в Україні - справа рук аферистів (колаж РБК-Україна)

"Мінування" в Україні - справа рук шахраїв, які відбувають термін за злочини

На днях у Миколаєві "замінували" всі школи міста. І це не поодинокий випадок, адже останнім часом з різних міст України мало не кожен день приходять повідомлення про анонімні дзвінки про "заміновані" школи, лікарні, вокзали, суди.

З чим це пов'язано? Експерти пояснюють ситуацію просто: коли шахраям заважають красти гроші з кредиток, вони починають мінувати школи.

Справа в тому, що згідно аналізу брехливих дзвінків, виявилося, що займаються "мінуванням", як правило, засуджені громадяни, які на момент дзвінка відбувають терміни, наприклад, у колонії-поселенні. Ті ж люди, до речі, займаються і іншими видами телефонного шахрайства: продають неіснуючий товар на сайтах оголошень, виманюють гроші з кредитних карт довірливих клієнтів, розсилають смс-повідомлення про виграш великої суми тощо.

Тому, як тільки правоохоронці перекривають цифрові лінії, якими для "розвода", наприклад, клієнтів банків, користуються аферисти - другі переключаються на школи, лікарні, вокзали та інші соціальні об'єкти інфраструктури. Таким чином, вважають експерти, засуджені просто зривають зло на поліцейських. Або ж якимось чином намагаються їх шантажувати.

Також існує і соціально-політичний фактор. Так, аналітики кажуть, що часто "мінування" використовують для провокації - щоб зірвати який-небудь захід (наприклад, концерт артиста-українофоба).

Але нерідко подібні дзвінки надходять з тимчасово окупованих територій Донбасу або навіть з Росії. Це робиться для того, щоб підтримувати загальну нервозність в українському суспільстві.

"Таким чином сепаратисти чи представники країни-агресора як би показують свій вплив на українських громадян: дивіться, ваші долі, життя, настрої - в наших руках", - розповів Styler один з експертів.

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