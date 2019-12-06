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У Миколаєві "замінували" всі школи міста

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 09:59
У Миколаєві "замінували" всі школи міста
Фото: евакуація дітей у Миколаєві (news.pn)

Правоохоронці проведуть перевірку навчальних закладів

У п'ятницю, 6 грудня, в Миколаєві невідомі повідомили про замінування всіх шкіл міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомили в поліції Миколаєва, в Держслужбу з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення від невідомих, що о 9 ранку станеться вибух у всіх школах міста. Зараз в школах проводиться евакуація. Правоохоронці перевіряють навчальні заклади на наявність вибухівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 5 грудня надійшов анонімний дзвінок про замінування столичної станції метро "Дарниця".

Крім того, за 10 місяців цього року в поліцію надійшли 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

Також РБК-Україна писало, що у Миколаєві ввечері 30 листопада невідомі напали на журналіста місцевого ЗМІ Олександра Влащенко. Лікар діагностував у журналіста поразки невідомою речовиною слизових оболонок очей, порожнини рота і трахеї, а також травму нижньої губи.

Крім цього, в Миколаївській області 16 листопада сталася пожежа в дизельному потязі "Колосівка-Миколаїв". В результаті пожежі ніхто не постраждав.

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