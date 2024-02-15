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Какие четыре хитрости помогут быстро освободить место в вашем шкафу

Четверг 15 февраля 2024 18:01
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Какие четыре хитрости помогут быстро освободить место в вашем шкафу Как быстро освободить место в шкафу для одежды (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У вас много одежды и при этом немного места для хранения? Есть простые четыре способа освободить место в гардеробе или шкафу для ваших любимых вещей и избавиться от хаоса.

Как быстро навести порядок в шкафу и освободить в нем много места, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for Fun.

Достаньте все из шкафа

Для того чтобы полностью разобрать гардероб с нуля, его необходимо полностью освободить. Это займет некоторое время и силы, но вы будете удивлены тем, что скрывается между полками.

После этого сделайте уборку на полках и протрите все поверхности.

Сортируйте одежду

Если перед вами все разложено на полу, то вам легче будет отсортировать все вещи. Отложите то, что вы точно хотите сохранить и с чем готовы расстаться. Разделите все, что хотите хранить в шкафу, на группы. Например: отдельно джинсы, отдельно платья, отдельно футболки и топы, отдельно свитера.

Сложите вещи группами в шкаф. Можно также разложить по цветам или использовать специальные тканевые коробы с табличками.

Найдите небольших помощников

В небольших шкафах не стоит использовать громоздкие коробы или толстые вешалки. Они занимают ненужное место и отвлекают внимание. Используйте тонкие и простые плечики. Это создаст больше места и выглядит аккуратнее.

Установите подвесные отделения на внутренне стороне двери шкафа, которые подходят для небольших предметов одежды: нижнего белья, купальников, носков, шарфов и колготок.

Создайте цифровой архив

Если вы действительно больше не носите одежду, то вы можете ее кому-нибудь подарить. Все, что вам еще дорого, но уже на данным момент немодно, идеально подойдет для архива.

Звучит сложно, но на самом деле очень просто и этим методом пользуется Ким Кардашьян. Он гарантирует, что старые сокровища не будут забыты.

Сфотографируйте каждый предмет одежды, который хотите иметь в своем архиве и сохраните его в специально созданной папке. Затем можно аккуратно разложить одежду по коробкам и рассортировать по категориям "весна/лето", "осень/зима" и хранить в подвале или на чердаке.

Благодаря цифровизации вам будет легче запомнить старые предметы одежды в будущем и найти их снова, когда они вам понадобятся.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие платья будут модными весной и летом 2024 года.

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