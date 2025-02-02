Названа главная опасность крабовых палочек, после которой вы никогда не будете их покупать

Крабовые палочки давно стали популярным ингредиентом для салатов и закусок, но мало кто задумывается, что на самом деле входит в их состав.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об опасности этого продукта, которая может серьезно повлиять на здоровье.

Опасность крабовых палочек

Нет ни одного краба

Несмотря на свое название, крабовые палочки не содержат крабового мяса. Они изготавливаются из сурими - переработанного рыбного фарша, который проходит многочисленные стадии обработки, в результате чего теряет большинство полезных веществ.

Опасные добавки

Для улучшения вкуса и текстуры производители добавляют в крабовые палочки множество химических компонентов:

Усилители вкуса (глутамат натрия) - могут вызвать привыкание и проблемы с нервной системой.

Красители (Е171, Е160) - могут иметь канцерогенные свойства.

Стабилизаторы и консерванты - продлевают срок хранения, но негативно влияют на печень и пищеварение.

Высокое содержание соли и сахара

Крабовые палочки содержат большое количество соли, что может способствовать повышению артериального давления и отекам. Также в их составе есть скрытый сахар, который увеличивает риск диабета и набора лишнего веса.

Риск пищевых отравлений

Из-за высокой обработки и многочисленных химических добавок крабовые палочки имеют слабую устойчивость к бактериям. Если их хранить неправильно или покупать продукт сомнительного качества, можно получить серьезное пищевое отравление.

Хотя крабовые палочки кажутся удобным и недорогим продуктом, их состав оставляет много вопросов. Если вы заботитесь о своём здоровье, стоит пересмотреть своё питание и выбирать натуральные морепродукты вместо их имитаций.