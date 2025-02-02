Названа головна небезпека крабових паличок, після якої ви ніколи не будете їх купувати

Крабові палички давно стали популярним інгредієнтом для салатів і закусок, але мало хто замислюється, що насправді входить до їхнього складу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про небезпеку цього продукту, яка може серйозно вплинути на здоров’я.

Небезпека крабових паличок

Немає жодного краба

Попри свою назву, крабові палички не містять крабового м’яса. Вони виготовляються з сурімі - переробленого рибного фаршу, який проходить численні стадії обробки, внаслідок чого втрачає більшість корисних речовин.

Небезпечні добавки

Для покращення смаку та текстури виробники додають до крабових паличок безліч хімічних компонентів:

Підсилювачі смаку (глутамат натрію) - можуть викликати звикання та проблеми з нервовою системою.

Барвники (Е171, Е160) - можуть мати канцерогенні властивості.

Стабілізатори та консерванти - подовжують термін зберігання, але негативно впливають на печінку та травлення.

Високий вміст солі та цукру

Крабові палички містять велику кількість солі, що може сприяти підвищенню артеріального тиску та набрякам. Також у їхньому складі є прихований цукор, який збільшує ризик діабету та набору зайвої ваги.

Ризик харчових отруєнь

Через високу обробку та численні хімічні домішки крабові палички мають слабку стійкість до бактерій. Якщо їх зберігати неправильно або купувати продукт сумнівної якості, можна отримати серйозне харчове отруєння.

Хоча крабові палички здаються зручним і недорогим продуктом, їхній склад залишає багато питань. Якщо ви дбаєте про своє здоров’я, варто переглянути своє харчування та обирати натуральні морепродукти замість їхніх імітацій.