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Вчені назвали спецію, що допомагає позбутися від жиру на животі

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Четвер 10 лютого 2022 15:40
Вчені назвали спецію, що допомагає позбутися від жиру на животі Фото: перець допоможе позбутися від жиру на животі (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Незалежно від того, чи є у вас зайва вага чи ні, у вас на животі може накопичуватися зайвий жир. Це можна легко визначити, зробивши виміри талії.

Дослідження, опубліковане в журналі BMC Obesity, було присвячено приправі, яка допомагає позбутися вісцерального жиру, пише Express.

Йдеться про перець чилі, в якому містяться капсаціоноїди.

У дослідженні взяли участь 75 добровольців, яким випадковим чином призначали плацебо, 2 мг капсаїциноїдів або 4 мг капсаїциноїдів.

Учасників оцінювали за масою жиру і процентним вмістом жиру в організмі до початку випробування і в кінці експерименту.

Вчені назвали спецію, що допомагає позбутися від жиру на животіПерець чилі знижує кількість жиру на талії (фото: Getty Images)

До кінця 12-тижневого дослідження у тих, хто приймав 4 мг капсаїциноїдів, показник жиру в організмі був на 5,91% нижче в порівнянні з плацебо.

Процентна зміна жирової маси в групі, що приймала 4 мг капсаїциноїдів, після 12 тижнів лікування склала 6,68% порівняно з плацебо.

Таким чином, дослідники прийшли до висновку, що існують "потенційні переваги капсаїциноїдів щодо жиру і жирової маси тіла".

У чому користь перцю чилі

Тим часом американська кардіологічна асоціація також відзначила додаткові переваги вживання перцю чилі.

Мало того, що перець чилі, знижує ризик серцево-судинних захворювань, він також бореться з онкологією.

За словами вчених, споживання перцю чилі може знизити відносний ризик смертності від серцево-судинних захворювань на 26%.

"Споживання перцю чилі було пов'язано з 25% зниженням смертності від будь-яких причин і на 23% менше смертей від раку", - додали дослідники.

Нагадаємо, що вчені назвали дешевий продукт, який допоможе зменшити небезпечний жир на животі.

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