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Названий напій, що продовжує життя: його п'є Єлизавета II

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Середа 05 січня 2022 08:51
Названий напій, що продовжує життя: його п'є Єлизавета II Фото: Єлизавета II п'є кожен день келих шампанського (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Якщо випивати келих шампанського кожен день - це допоможе запобігти хворобі Альцгеймера і продовжити роки життя. Саме цим правилом і керується Єлизавета II, яка випиває келишок ігристого кожен день.

Про це пише видання Eat This, Not That.

Зараз британській королеві 95 років і вона прекрасно виглядає і не скаржиться на здоров'я.

Відзначається, що шампанському міститься фенольна кислота і білок дистрофін, який допомагає знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Крім того, разом з шампанським людина отримує антиоксиданти з винограду, що підтримують здоров'я кровоносних судин. Але мова йде про зовсім малі дози ігристого напою.

За словами експертів, шампанське потрібно пити по келиху 2-3 рази на тиждень. Також не забувайте про склянку води після кожної дози спиртного. Це допоможе вам уникнути зневоднення.

До речі, деякі дослідження показують, що після того, як ви випили келих або два шампанського, ваш настрій змінюється, стаючи менш агресивним і більш доброзичливим.

Якщо ви віддаєте перевагу ігристому, а не іншим напоям (наприклад, коктейлям або неігристим винам), у вас менше шансів переїдати. Але пам'ятайте, будь-який алкоголь потрібно пити не на голодний шлунок.

Як ми раніше писали, названі напої, що призводять до раку кишечника.

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Єлизавета II
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