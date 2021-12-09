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Названий лайфхак, який допоможе позбавитися запаху часнику на дерев'яній обробній дошці

Автор: Роман Мирончук

Якщо у вас є дерев'яний посуд або обробні дошки, ви, ймовірно, помітили, що вони здатні утримувати певні різкі запахи, а потім передавати їх на продукти, які ми готуємо пізніше. Мило і вода не завжди справляються із завданням позбутися від особливо сильних запахів, таких як часник або цибуля.

Експерти розповіли, як усунути запахи на дерев'яній обробній дошці, повідомляє Lifehacker.

Дієвий і простий спосіб позбутися від різкого запаху дерев'яного посуду - це почистити її розчином з харчової соди і води.

Харчова сода може нейтралізувати запахи, а змішування її з невеликою кількістю води означає, що вона буде втягуватися в деревину, де нейтралізує будь-які запахи, які знаходяться всередині.

Щоб нейтралізувати всі запахи нанесіть розчин з соди і води на дерев'яну обробну дошку і дайте їй постояти кілька хвилин. Після цього змийте водою, і запаху часнику, цибулі або будь-якого іншого на дошці більше не буде.

Тепер можна сміливо нарізати інші продукти і не боятися, що вони будуть пахнути часником.

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