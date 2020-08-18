ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Названий алкогольний напій, який дуже корисний для кісток

Вівторок 18 серпня 2020 15:40
Названий алкогольний напій, який дуже корисний для кісток
Вчені назвали найкорисніший для кісток алкогольний напій (фото: freepik)
Автор: Styler

Вчені назвали найкорисніший для кісток алкогольний напій

Вчені розповіли про популярний серед українців алкогольний напій, який попри ряд негативних якостей, несе певну користь. Йдеться про пиво, і воно, як виявилося, може бути корисним для кісток.

Про корисні властивості пива пише newsyou.info з посиланням на вчених Берлінського університету.

Вчені говорять, що пінистий спиртний напій здатний знизити ламкість кісток.

Секрет пива простий: користь йому надає ячмінь, з якого і готують класичний напій. Дослідники вважають, що похідні ячменю здатні знижувати ризик розвитку остеопорозу. А цей важкий недуг призводить до ламкості кісток, ураження опорно-рухового апарату, а також руйнує зубну емаль.

Вчені також виявили в складі ячменю колаген. Завдяки йому організм може відновлювати уражені ділянки кісток і суглобів.

За словами німецьких дослідників, у світлому пиві значно більше колагену, ніж в темному.

Відзначимо, що пиво через властивості хмелю витягати з землі важкі метали і накопичувати їх, також вважається одним з найшкідливіших алкогольних напоїв.

До слова, раніше вчені з'ясували, як боротися з моторошним похміллям. Від нудоти і головного болю допоможе спеціальний розчин, який варто випити до вживання спиртного та після.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України алкоголь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся