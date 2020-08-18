Названий алкогольний напій, який дуже корисний для кісток

Вчені назвали найкорисніший для кісток алкогольний напій (фото: freepik)

Вчені назвали найкорисніший для кісток алкогольний напій

Вчені розповіли про популярний серед українців алкогольний напій, який попри ряд негативних якостей, несе певну користь. Йдеться про пиво, і воно, як виявилося, може бути корисним для кісток.

Про корисні властивості пива пише newsyou.info з посиланням на вчених Берлінського університету.

Вчені говорять, що пінистий спиртний напій здатний знизити ламкість кісток.

Секрет пива простий: користь йому надає ячмінь, з якого і готують класичний напій. Дослідники вважають, що похідні ячменю здатні знижувати ризик розвитку остеопорозу. А цей важкий недуг призводить до ламкості кісток, ураження опорно-рухового апарату, а також руйнує зубну емаль.

Вчені також виявили в складі ячменю колаген. Завдяки йому організм може відновлювати уражені ділянки кісток і суглобів.

За словами німецьких дослідників, у світлому пиві значно більше колагену, ніж в темному.

Відзначимо, що пиво через властивості хмелю витягати з землі важкі метали і накопичувати їх, також вважається одним з найшкідливіших алкогольних напоїв.

До слова, раніше вчені з'ясували, як боротися з моторошним похміллям. Від нудоти і головного болю допоможе спеціальний розчин, який варто випити до вживання спиртного та після.