Названий алкоголь, від якого похмілля у сто разів гірше: просто розрив голови

Вчені визначили алкогольні напої, від яких після свята настає найважче похмілля. Виявляється, найбільше значення має не міцність або кількості цукру, а колір напою.
За даними Harvard Health Publishing, найважчим алкоголем для людського організму стане напій темного кольору.
За даними вчених, такі напої, як джин або горілка, викликають сильне похмілля набагато рідше. А ось червоні вина, віскі - найважче.
У більш темних алкогольних напоях міститься багато хімічних сполук (конгенеров), в тому числі й метанол. Він обробляється разом з етанолом ферментами, але для організму він стає більш токсичним.
Алкоголь метаболізується в ацетальдегід, а ця речовина у великих кількостях дуже токсична. Але найнеприємніші процеси відбуваються через те, що алкоголь порушує мозкову діяльність і від цього збивається графік сну, виникає недосипання.
Також порушуються біоритми, що призводить до гормональних порушень і мігрені. Похмілля починається від того, що в крові починає падати рівень алкоголю.
За словами вчених, особливого значення кількість алкоголю, його вид або стан сп'яніння не сильно впливають на наслідки. Похмілля може бути й після декількох келихів вина, і навіть після вживання зовсім легких спиртних напоїв.
Як стверджує доктор Роберт Свіфт, який провів не одне дослідження в області похмілля і вживання алкоголю, найдієвішим способом стає вживання одного або два напою того алкоголю, який ви пили напередодні.
Він стверджує, що похмілля – це "синдром відміни", і організм приходить в нормальний стан, отримавши чергову дозу.
Такий спосіб дуже небезпечний, оскільки людина дуже швидко може увійти в певний цикл і вийти з нього буде дуже складно. І це підтверджують багато випадків на новорічні свята.
Другим універсальним способом вчені назвали вживання великої кількості рідини. Вода виганяє з організму весь алкоголь разом з сечею і заповнює кількість рідини, оскільки разом з похміллям приходить сильне зневоднення.
Також організм потрібно наситити вуглеводами - це допоможе позбутися від головного болю. Найкращий сніданок при похміллі – стакан соку і тост.
Не варто позбавлятися від похмілля за допомогою пива. Темні алкогольні напої приносять більшої шкоди організму.
Якщо зовсім погано, то можна прийняти таблетку звичайного болезаспокійливого. З таким станом може впоратися аспірин, ібупрофен або інший нестероїдний протизапальний препарат. А ось парацетамол або тайленол пити не варто – можуть бути проблеми зі шлунком або печінкою.
Пийте каву і чай. Кофеїн не допоможе зняти похмілля, але ось підбадьорити організм допоможе. Крім того, - чай допоможе заповнити запаси рідини.
Можна прийняти вітаміни - групи В і цинк. Недавнє дослідження показало, що у людей, чиї харчові продукти та напої містили ці вітаміни протягом 24 годин до прийому алкоголю або після, похмілля було набагато легше.
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