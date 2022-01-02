Назван алкоголь, от которого похмелье во сто раз хуже: просто разрыв головы

Ученые определили алкогольные напитки, от которых после праздника наступает самое тяжелое похмелье. Оказывается, самое большое значение имеет не крепость или количества сахара, а цвет напитка.
По данным Harvard Health Publishing, самым тяжелым алкоголем для человеческого организма станет напиток темного цвета.
По данным ученых, такие напитки, как джин или водка, вызывают сильное похмелье намного реже. А вот красные вина, виски – самое тяжелое.
В более темных алкогольных напитках содержится много химических соединений (конгенеров), в том числе и метанол. Он обрабатывается вместе с этанолом ферментами, но для организма он становится более токсичным.
Алкоголь метаболизируется в ацетальдегид, а это вещество в больших количествах очень токсично. Но самые неприятные процессы происходят из-за того, что алкоголь нарушает мозговую деятельность и от этого сбивается график сна, возникает недосыпание.
Также нарушаются биоритмы, что приводит к гормональным нарушениям и мигрени. Похмелье начинается от того, что в крови начинает падать уровень алкоголя.
По словам ученых, особого значения количество алкоголя, его вид или состояние опьянения не сильно влияют на последствия. Похмелье может быть и после нескольких бокалов вина, и даже после употребления совсем легких спиртных напитков.
Как утверждает доктор Роберт Свифт, который провел не одно исследование в области похмелья и употребления алкоголя, самым действенным способом становится употребление одного или два напитка того алкоголя, который вы пили накануне.
Он утверждает, что похмелье – это "синдром отмены", и организм приходит в нормальное состояние, получив очередную дозу.
Такой способ очень опасен, так как человек очень быстро может войти в определенный цикл и выйти из него будет очень сложно. И это подтверждают многие случаи на новогодние праздники.
Вторым универсальным способом ученые назвали употребление большого количества жидкости. Вода выгоняет из организма весь алкоголь вместе с мочой и восполняет количество жидкости, так как вместе с похмельем приходит сильное обезвоживание.
Также организм нужно насытить углеводами – это поможет избавиться от головной боли. Самый лучший завтрак при похмелье – стакан сока и тост.
Не стоит избавляться от похмелья с помощью пива. Темные алкогольные напитки приносят больший вред организму.
Если совсем плохо, то можно принять таблетку обычного болеутоляющего. С таким состоянием может справиться аспирин, ибупрофен или другой нестероидный противовоспалительный препарат. А вот парацетамол или тайленол пить не стоит – могут быть проблемы с желудком или печенью.
Пейте кофе и чай. Кофеин не поможет снять похмелье, но вот взбодрить организм поможет. Кроме того – чай поможет восполнить запасы жидкости.
Можно принять витамины – группы В и цинк. Недавнее исследование показало, что у людей, чьи продукты питания и напитки содержали эти витамины в течение 24 часов до приема алкоголя или после, похмелье было намного легче.
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