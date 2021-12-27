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У МОЗ розвінчали головний міф про лікування похмілля, в який вірять українці

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Понеділок 27 грудня 2021 09:54
У МОЗ розвінчали головний міф про лікування похмілля, в який вірять українці Фото: як не потрібно лікувати похмілля (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Похмілля - це дуже неприємний стан, викликаний вживанням спиртних напоїв напередодні. Якщо у вас болить голова, сухість у роті, втома - це його ознаки.

Міністерство охорони здоров'я України розповіло громадянам, що потрібно робити в цьому стані, і що абсолютно не допомагає.

Алкоголь - це шкідливо

Перш за все, не варто забувати, що алкоголь дуже шкідливий. Він веде до інтоксикації організму.

Спиртне негативно впливає на роботу нервової системи, чинить токсичний вплив на травну і серцево-судинну системи, підвищує ризик розвитку раку.

Щорічно 3 млн людей у всьому світі помирають в результаті згубного впливу алкоголю.

Чому виникає похмілля

Похмілля в основному виникає через зневоднення організму. Алкоголь - це сильний сечогінний засіб. Ось чому так часто хочеться в туалет, коли ви вживаєте алкогольні напої.

Під час сну процес виведення алкоголю з організму, а з ним і води не зупиняється. Разом з зневодненням виводяться і корисні мінерали - електроліти. Вранці людина відчуває сильну сухість у роті, головні болі й втому. Також спрагу викликає підвищення рівня цукру в крові через вживання алкогольних напоїв.

Чому не потрібно пити розсіл

Багато українців вважають, що при похміллі допоможе розсіл, але це не так!Наукове дослідження показало, що застосування розсолу істотно не змінює рівень електролітів, які вивелися алкоголем з організму.

Не забувайте, що надмірне і часте споживання розсолу шкодить здоров'ю. Зокрема, в розчині з-під солінь міститься багато солі, а це призводить до набряків, здуття живота, печії.

Людям з високим артеріальним тиском варто відмовитися взагалі від його вживання через високу концентрацію натрію в цьому напої.

Також від вживання розсолу краще відмовитися людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, в тому числі страждають виразкою шлунка, ерозією дванадцятипалої кишки і т. д.

Пийте на наступний ранок багато води, щоб відновити баланс і зменшити інтоксикацію організму, збалансовано харчуйтеся і постарайтеся виспатися.

Читайте також, найефективніші способи позбутися від похмілля.

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