Окрас шерсти меняется с рыжего на серый. В Карпатах заметили особенное животное (фото)

В Национальном природном парке "Верховинский" сфотографировали косулю европейскую. Она относится к фоновому виду, то есть наиболее распространенным животным на этой территории, поэтому вызывает повышенный интерес со стороны ученых.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нацпарка в Facebook .

Чем особенная косуля европейская

Capreolus capreolus - представитель семьи оленевых и класса млекопитающих является важным компонентом биоразнообразия НПП "Верховинский".

"Она предпочитает леса с лужайками, а также кустарниковые заросли у водоемов. Косуля часто выходит на субальпийские луга (полонины) для питания. Это животное может жить как в небольших группах, так и наедине, в зависимости от условий и сезона", - рассказывают в нацпарке.

Окрас шерсти косули меняется с рыжего летом на серый зимой. Так животное адаптируется к изменениям в природной среде. У самцов вырастают небольшие, прямые рога с тремя отростками на концах, а самки безрогие.

Косуля европейская (фото: Facebook/Национальный природный парк "Верховинский")

Питаются косули преимущественно травянистыми растениями, а также листьями деревьев и кустарников, таких как осина, ива, рябина и береза. Зимой животным приходится искать убежище в лесных зарослях и отдыхать в снежных ямах.

"Косули проявляют отчетливую территориальность, особенно в период гона, который происходит с августа по сентябрь. В Национальном природном парке "Верховинский" косуля как фоновый вид имеет повышенное внимание не только со стороны ученых и специалистов природоохранных научно-исследовательских отделений, но и туристов, которые приезжают наблюдать за дикой природой", - говорят в нацпарке.

Работники "Верховинского" отмечают на необходимости сохранения природных мест обитания и охраны популяции косуль.

Добавим, что косули живут в среднем 11-12 лет, отдельные самки доживали до 16 лет. Основные их враги - волки и рыси. На молодых животных также могут нападать лисы и лесные кошки.