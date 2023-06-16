Разорвала связи с РФ. Первую компанию исключили из списка спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны. Речь идет о ведущей мировой компании по снабжению судового топлива, ирландской Peninsula Petroleum Limited.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАПК.

"Впервые с начала создания перечня международных спонсоров войны - мощного репутационного инструмента давления на компании, продолжающие работать с РФ после широкомасштабного вторжения, из него была исключена компания. Она выполнила все необходимые условия, избрав путь социально-ответственного бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания направила соответствующее письмо НАПК с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня.

Peninsula Petroleum Limited прекратила поставлять бункерное топливо не только к суднам, которые принадлежат россиянам или ходят под флагом РФ, но и тем, что перевозят российскую нефть. Такие шаги компания предприняла в знак осуждения российской агрессии.

"Первое исключение из перечня международных спонсоров войны - лучшее доказательство того, что этот инструмент действительно работает. Мы хотим, чтобы этот перечень уменьшался, а не наоборот. Но это возможно исключительно в том случае, когда такие компании изберут светлую сторону ради общих ценностей демократии, добродетели и мира, выполнят необходимые условия и разорвут связи с РФ", - добавили в НАПК.

НАПК внесло компанию Peninsula Petroleum в список спонсоров войны

Напомним, в апреле Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло ведущую мировую компанию по снабжению судового топлива Peninsula Petroleum Limited в перечень международных спонсоров войны.

Тогда сообщалось, что Peninsula Petroleum работает как глобальный поставщик бункерного топлива, осуществляет более 25 тысяч поставок в год и предлагает услуги по продаже топлива, техническую экспертизу, управление флотом и яхтинговые услуги.

Несмотря на то, что несколько компаний, снабжающих бункерное топливо, прекратили сотрудничество с компаниями страны-агрессора, Peninsula Petroleum осознанно продолжает поставлять топливо танкерам в водах Дании, когда они возвращаются или направляются в один из главных нефтяных портов, расположенных на северо-западе РФ.

Это позволяет компании устанавливать более высокие цены при продажах топлива танкерам, транспортирующим российскую нефть.