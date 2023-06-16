ua ru
Пт, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разорвала связи с РФ. Первую компанию исключили из списка спонсоров войны

Новина українською →
Пятница 16 июня 2023 19:50
Разорвала связи с РФ. Первую компанию исключили из списка спонсоров войны Фото: НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны. Речь идет о ведущей мировой компании по снабжению судового топлива, ирландской Peninsula Petroleum Limited.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАПК.

"Впервые с начала создания перечня международных спонсоров войны - мощного репутационного инструмента давления на компании, продолжающие работать с РФ после широкомасштабного вторжения, из него была исключена компания. Она выполнила все необходимые условия, избрав путь социально-ответственного бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания направила соответствующее письмо НАПК с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня.

Peninsula Petroleum Limited прекратила поставлять бункерное топливо не только к суднам, которые принадлежат россиянам или ходят под флагом РФ, но и тем, что перевозят российскую нефть. Такие шаги компания предприняла в знак осуждения российской агрессии.

"Первое исключение из перечня международных спонсоров войны - лучшее доказательство того, что этот инструмент действительно работает. Мы хотим, чтобы этот перечень уменьшался, а не наоборот. Но это возможно исключительно в том случае, когда такие компании изберут светлую сторону ради общих ценностей демократии, добродетели и мира, выполнят необходимые условия и разорвут связи с РФ", - добавили в НАПК.

НАПК внесло компанию Peninsula Petroleum в список спонсоров войны

Напомним, в апреле Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло ведущую мировую компанию по снабжению судового топлива Peninsula Petroleum Limited в перечень международных спонсоров войны.

Тогда сообщалось, что Peninsula Petroleum работает как глобальный поставщик бункерного топлива, осуществляет более 25 тысяч поставок в год и предлагает услуги по продаже топлива, техническую экспертизу, управление флотом и яхтинговые услуги.

Несмотря на то, что несколько компаний, снабжающих бункерное топливо, прекратили сотрудничество с компаниями страны-агрессора, Peninsula Petroleum осознанно продолжает поставлять топливо танкерам в водах Дании, когда они возвращаются или направляются в один из главных нефтяных портов, расположенных на северо-западе РФ.

Это позволяет компании устанавливать более высокие цены при продажах топлива танкерам, транспортирующим российскую нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАЗК
NEWS
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом