Unilever наконец-то признали спонсором войны. Какие товары украинцам лучше не покупать

Известная британская корпорация Unilever внесена в список международных спонсоров войны из-за того, что до сих пор работает в РФ, платит налоги в российский госбюджет и способствует мобилизационным мероприятиям.

Информация об этом появилась на сайте проекта "Война и санкции" от Национального агентства по предотвращению коррупции.

Что известно о работе Unilever на российском рынке

В России в Unilever работают более 3000 сотрудников. В 2022-м, когда РФ развязала полномасштабную войну, прибыль компании выросла почти на четверть по сравнению с предыдущим годом.

После 24 февраля представители британской компании публично пообещали приостановить весь импорт и экспорт продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы.

Однако, как показывают отчеты, в течение года войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 56 млн евро в 2021 году до более чем 108 млн в прошлом году.

Кроме того, благодаря полученной значительной прибыли ООО "Юнилевер Русь" удалось увеличить капитал, а соответственно больше заплатить налоги в бюджет РФ - около 50 млн долларов. Львиная доля этих денег пошла на поддержку жизнеспособности российских войск…

И сколько ни в Unilever не заявляли, что позиция компании не изменилась относительно ведения бизнеса в РФ, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу до сих пор, а офисы - операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

"Unilever не может выступать против войны, параллельно способствуя военной машине Путина. Мы внесли эту компанию в список международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет РФ помогают финансировать войну против Украины и могут таким образом даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников", - объясняет глава НАПК Александр Новиков.

Он призывает нового генерального директора Unilever Хайна Шумахера сделать все, чтобы деятельность компании "соответствовала ценностям прав человека".

"Unilever должен покинуть Россию сейчас, или история запомнит ее соучастие в этой войне", - подчеркнул Новиков.

Какую продукцию украинцам не нужно покупать

На самом деле, Unilever является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Сегодня компании принадлежат более 400 брендов, большая часть которых представлена на украинском рынке.

В связи с тем, что компания сейчас финансирует российскую армию, которая сейчас проводит геноцид украинского народа, регулярно обстреливая мирные города и села, украинцев призывают отказаться от покупки товаров таких брендов, как:

Domestos

Axe

Rexona

Dove

Calve

Rama

Brooke Bond

Lipton

Creme Bonjour

CIF

Knorr

Sunsilk

Timotei

CLEAR

Чистая Линия

Лесной бальзам

Ben & Jerry's

Беседа

(скриншот)