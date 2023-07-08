Украинские полярники зафиксировали рекорд в Антарктике: такого не было никогда!

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" в Антарктике зафиксировали рекордное событие за все годы наблюдений.

Об этом говорится на Facebook -странице Национального антарктического научного центра.

Что известно о рекорде

Речь идет о самой высокой июльской температуре за все годы наблюдений. 3 июля термометры на станции "Вернадский" показали почти "жару" +8,7 градусов Цельсия.

Это самая максимальная температура в июле за все годы наблюдений украинских ученых.

Предыдущее наивысшее значение было +5,6 градусов в июле 1965 года, то есть когда станция еще принадлежала Великобритании.

Вот такой июль в Антарктике (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Почему это плохо

"Важно, что сейчас в Антарктике - зима, поэтому такой "плюсовый" рекорд, да еще сразу на 3,1 градуса выше, является очень тревожным сигналом.

К тому же июль только начался, и, возможно, до конца месяца нас ожидают еще новые погодные сюрпризы", - рассказали ученые.

3 июля - самый жаркий день на планете

Так, по данным Национального центра прогнозирования окружающей среды США, 3 июля стало самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений.

Средняя глобальная температура достигла +17 градусов, превзойдя рекорд августа 2016 года - 16,92 градуса.

Украинский флаг в Антарктике (facebook.com/AntarcticCenter)

Какие еще рекорды были зафиксированы на антарктической станции

Прошлая зима в районе "Вернадского" стала самой теплой. Средняя температура воздуха составляла -2,13 градуса, а абсолютный минимум едва пересек отметку -8.

В феврале 2022 года ученые на станции зафиксировали самую высокую температуру за все годы наблюдений: +12,7. Предыдущий рекорд был 11,7 градуса в 1985 году.

В ноябре 2022 года на "Вернадском" был зарегистрирован снежный рекорд: высота снега достигла 345 см. Это было почти на полметра больше предыдущего максимума (3 метра в декабре 2021-го).

Так выглядит рассвет на Вернадском (фото: facebook.com/AntarcticCenter, сделанное в мае)

Вы могли этого не знать

Академик Вернадский (до 1996 - Фарадей) - единственная украинская антарктическая станция.

Расположена она на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова.

Она работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией.

Главное предназначение станции - проведение научных исследований в Антарктике. Для выполнения этой задачи подчинена вся жизнедеятельность станции и Национального антарктического научного центра.