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Впервые в истории. Украинец попал в академию легендарной конюшни Формулы-1

Гроув, Вторник 12 сентября 2023 17:10
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Впервые в истории. Украинец попал в академию легендарной конюшни Формулы-1 Фото: Александр Бондарев на базе "Уильямса" в графстве Оксфордшир (williamsf1.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский картингист Александр Бондарев присоединился к академии команды Королевских автогонок "Уильямс" и может стать первым в истории украинским пилотом в Формуле-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

14-летний пилот пополнил ряды программы развития британской команды. Чемпион Европы-2023 в категории OK Junior попытается стать первым пробившимся в Формулу-1 украинцем.

Партнером гонщика выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, поддерживающий инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

"Уильямс – одна из самых знаковых команд в автоспорте, в ее состав входят одни из лучших пилотов в спортивных гонках, поэтому для меня большая честь получить шанс стать частью этой истории. С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле-1. Меня, конечно, ждет долгий путь, но это большой шаг для меня", – заявил Бондарев.

Спортивный директор "Уильямса" Свен Смитс заявил, что команда не могла пройти мимо огромного потенциала украинца в столь юном возрасте. Академия будет оказывать Бондареву всю необходимую поддержку в юниорских категориях автоспорта. Новый этап в карьере пилота – выступление на чемпионате мира по картингу за команду "Према" в октябре.

Что известно об "Уильямсе"

Основанная Фрэнком Уильямсом команда начала выступления в Формуле-1 в 1977 году. Британская конюшня за свою историю завоевала 9 Кубков конструкторов и 7 чемпионских титулов для пилотов.

Чемпионами мира в составе "Уильямса" стали Алан Джонс (1980 год), Кеке Росберг (1982), Нельсон Пике (1987), Найджел Мэнселл (1992), Ален Прост (1993), Дэймон Хилл (1996) и Жак Вильнев (1997). Больше всего побед с "Уильямсом" одержал Мэнселл (28).

Пока последняя победа команды состоялась на Гран-при Испании-2012. Тогда за рулем "Уильямса" триумфовал Пастор Мальдонадо. В сезоне-2023 Алекс Албон набрал 21 очко для конюшни.

К слову, ранее разобрали непокоренные Ферстаппеном рекорды Формулы-1.

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