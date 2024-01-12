В Украине подешевел овощ, без которого не обходится ни один борщ

В Украине подешевела капуста, овощ, без которого не приготовится ни один борщ.

Почему капуста дешевеет

В связи с стремительным снижением качества капусты, заложенной в хранилища в 2023 году, украинские производители стали массово снижать цены на эту продукцию.

Также на ценах отыграл роль фактор снижения спроса.

В результате этих факторов белокочанная капуста продается по 6-10 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, производители, которые еще перед Новым годом приняли решение приостановить продажи, открыли хранилища, и предложение белокочанной капусты на рынке резко возросло, что также привело к снижению отпускных цен в данном сегменте.

Стоит добавить, что белокочанная капуста на украинском рынке стоит в среднем уже на 14% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Сами производители отмечают, что спад спроса на капусту и снижение цен на нее характерны для данного периода времени и, скорее всего, торговля в этом сегменте активизируется только к концу февраля.

При этом временные ценовые скачки на эту продукцию будут возможны только при усложнении погодных условий и существенном снижении среднесуточных температур.

Сколько сейчас стоит капуста

Сейчас белокочанная капуста в украинских магазинах продается по цене от 13.50 гривен за килограмм. Такая стоимость овоща, например, в супермаркете Varus.

Цена капусты в магазинах (Скриншот)