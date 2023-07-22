Туда немногие доберутся. Самые изолированные от людей места на планете Земля (фото)
На Земле проживает примерно восемь миллиардов человек, но даже при таком большом количестве мы все равно не сможем исследовать все, что есть на планете. В мире до сих пор есть места, куда ни разу не ступала нога человека. А если там кто-то и живет, то без всех благ цивилизации.
О самых изолированных местах на планете Земля - читайте ниже в материале Styler.
Науру
Это карликовое государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана площадью 21,3 квадратных километров. Это в семь раз меньше Львова! Население страны составляет 10 261 человек по состоянию на 2015 год.
Науру является менее посещаемой страной в мире: за год сюда прилетают примерно 200 туристов. Преимущество в этом только потому, что на острове нет эпидемий.
Европейские исследователи обнаружили залежи фосфора на территории Науру. За время добычи ископаемого стали увеличиваться залежи известняка, которые сегодня составляют 80% всего острова.
Науру (фото: Википедия)
Северный Сентинел-Айленд
Один из Андаманских островов в Бенгальском заливе. Он находится к западу от южной части Южного Андаманы и площадью 60 квадратных километров.
Путешествие на остров может стать по-настоящему опасным, ведь на нем проживают около 400 человек коренного племени. Туристов они убивают только те и пытаются приблизиться.
В 2018 году жители убили американского миссионера, пытавшегося привлечь племя к христианству. Пока остров находится под протекторатом Индии, поэтому власти запретили приближаться к нему ближе чем на 5 километров.
Жители Северного Сентинел-Айленда (фото: Pitt Rivers Museum)
Гренландия
Вы наверняка удивитесь, но в Гренландии живут люди в столице Нуук. Там проживает около 57 000 гренландцев, а остальные территории - пустые.
И даже среди мерзлоты есть единичные поселения. В одном из них проживает 345 человек. Удивительно, но, несмотря на огромное расстояние от цивилизации, у них есть интернет, мобильная связь и они могут совершать онлайн-покупки. Правда, ждать их придется два месяца.
Поселение в Гренландии (фото: hromadske.ua)
Кеймада-Гранди
Это остров в Атлантическом океане в 35 километрах от берегов бразильского штата Сан-Паулу. Другое его название Змеиный. На этом острове совершенно не живут люди, только змеи, откуда и пошло название.
По последним подсчетам, на всей небольшой площади острова обитают около 70 000 змей. На острове нет хищников, которые могут охотиться на змей, поэтому у них нет препятствий для размножения.
На один квадратный метр живет от одной до пяти змей (фото: Википедия)
Точка Немо
Это не остров и не часть суши вообще. Это просто точка в океане, расположенная от ближайшей суши на расстоянии 2 688 километров.
Именно в эту точку ученые договорились приземлять космические корабли и спутники, которые не догорели в атмосфере и чей срок эксплуатации истек. Следующим обитателем дна Точки Немо станет Международная космическая станция.
Расположение Точки Немо (фото: mazurtravel.com)
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