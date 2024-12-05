Ученые раскрыли многолетний секрет загадочного озера Энигма в Антарктиде

Озеро Энигма находится в Северной Земле Виктории в восточной Антарктиде и многие годы ученые полагали, что оно полностью замерзло - сверху вниз. Но недавние исследования показали, что только верхний слой - это лед, а под ним находится целая скрытая и уникальная экосистема.

Что известно об этом озере и какие открытия совершили ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследования в журнале Communication Earth&Environment.

Антарктида - единственный континент на Земле, который полностью покрыт льдом. Однако при этом там есть очень красивые и интересные озера. Большинство из них промерзли донизу, но недавно ученые раскрыли секрет одного из самых загадочных озер Антарктиды - Энигмы.

Команда ученых из Итальянского национального исследовательского совета Италии выяснила, что под толщей льда на этом озере находится огромный скрытый объем незамерзшей воды. А в этой воде - уникальная экосистема, которая буквально кишит жизнью.

Сканирование водоема показало, что глубина озера составляет примерно 12 метров, однако эти данные не очень точны и исследователи считают, что в других местах она может быть значительно больше.

Средняя температура в воздухе составляет -14 градусов, а минимальная - около 40 градусов ниже нуля. Благодаря такому перепаду вода полностью не замерзает, но слой льда около 11 метров.

Постоянный ледяной покров помогает изолировать озеро от внешнего мира, а экстремальные температуры способствуют развитию уникальной экосистемы организмов.

Некоторые из этих видов встретить где-нибудь в другом месте на Земле просто невозможно, а местная микробная система совершенно не похожа на другие антарктические озера. И причина в уникальных химических и термических свойствах воды.

Ученые провели генетический анализ образцов, взятых из озера, и обнаружила множество различных микроорганизмов, обитающих в воде, в частности:

Bacteroidota

Actinobacteriota

Pseudomonadota

Результаты анализа показали, что вода обогащена большим количеством сверхмалых бактерий суперфилума Patescibacteria. Эти крошечные бактерии имеют очень маленькие клетки, содержат сильно редуцированные геномы и выполняют очень минимальную клеточную активность.

Микробиота озера занимает различные трофические уровни в простой пищевой цепи: от первоначального производства до эктосимбиоза и хищничества. А крошечные бактерии могут играть очень незначительные роли.

Но самое большее, что поразило ученых, так это вообще существование этого озера.

Дело в том, что Антарктида - это самая большая пустыня на Земле, потому что она получает очень мало дождя и снега. Из-за нехватки осадков, а также интенсивного испарения от солнца и сверхвысоких порывистых ветров озеро должно терять до 200 000 кубических метров воды ежегодно. Однако водоем не истощился и по мнению ученых, имеет, наверное, другую скрытую систему пополнения.