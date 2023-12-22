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"Самый сладкий ребенок в мире". Ivan NAVI впервые показал лицо 4-месячного сына (фото)

Ivan NAVI с сыном (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

22 декабря сыну украинского певца Ivan NAVI исполнилось четыре месяца. По этому случаю звездный отец показал трогательные семейные фотографии, на которых видно лицо малыша.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Как выглядит сын Ivan NAVI

У исполнителя родился первенец 23 августа, однако его лица супруги не показывали общественности. А на этот раз пара решила сделать исключение.

На снимках, которые запостил артист в своих соцсетях, он держит отпрыска на руках, а тот ему искренне улыбается.

Ivan NAVI с сыном (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)

"Дарусику сегодня четыре месяца. Самый сладкий ребенок в мире", - подписал фотографии певец.

Жена Ivan NAVI также опубликовала кадр из семейной фотосессии.

На нем вся семья позирует возле новогодней елки.

Ivan NAVI с сыном и женой (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)

Напомним, известие о том, что у автора хита "Тимчасовий релакс" родился первенец, стало настоящей неожиданностью для его поклонников. Ведь до этого он не делился своей личной жизнью.

Его любимую зовут Романия. Она является хирургом-стоматологом. Пара уже много лет вместе.

Недавно мы рассказывали, что известный украинский певец и TikTok-блогерша впервые станут родителями.

Также Анна Кошмал показала лицо мужа, которого скрывает от всех уже 6 лет.

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