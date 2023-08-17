После перехода ПЦУ на новый календарь "потеряется" важный праздник: что известно

С 1 сентября Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перейдут на новоюлианский календарь. Из-за смещения дат на 13 дней назад в этом году "потеряется" важный праздник.

Что об этом известно - в материале Styler далее.

О каком празднике идет речь

Ежегодно 11 сентября православные верующие и греко-католики отмечали праздник Усекновения головы Иоанна Предтечи - скорбное событие, зафиксированное в Священных Писаниях. В эту дату, менее двух тысяч лет назад, был казнен великий пророк Иоанн Креститель.

И хотя этот праздник не принадлежит к числу "великих двунадесятых", но верующие отмечают его как важное событие в христианстве. В эту дату нужно соблюдать строгий пост и ничего не резать.

После календарной реформы праздник будет отмечаться 29 августа уже со следующего года, а в этом году он "потеряется".

Когда праздновать Усекновение

По словам Блаженнейшего Святослава, главы УГКЦ, рекомендует отмечать Усекновение в ближайшее к 11 сентября воскресенье (или 10-го, или 17-го).

"Я знаю, что у нас есть много храмов, посвященных этому празднику. Рекомендуем в этом году праздновать этот праздник в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября, то есть или в воскресенье, 10 сентября, или в следующее воскресенье, 17 сентября", - говорит предстоятель.

Когда отмечать важные даты в сентябре 2023 года

Двунадесятые великие праздники сентября будут отмечаться в следующие даты:

Рождество Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) - 8 сентября (ранее 21 сентября)

Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (ранее 27 сентября)

Отметим, что как в ПЦУ, так и в УГКЦ разрешают приходам по собственному желанию оставаться на "старом стиле".