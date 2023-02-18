Самые сложные мужчины по знаку Зодиака: настоящие "подарки" для отношений

Дева

Мужчина Дева очень требователен к себе и к людям вокруг себя, поэтому с ним довольно непросто в отношениях. Он склонен критиковать свою спутницу жизни, постоянно ее чему-то учить. Дев часто называют из-за этого занудами. Кроме того, это очень ревнивые и обидчивые мужчины, которые могут высосать проблему из пальца.

Но не все так безнадежно, ведь представитель этого знака Зодиака умеет сам сгладить острые углы и помириться.

Козерог

Мужчина Козерог – это жесткий контролер. Представители этого Знака Зодиака не любят идти на компромиссы и склонны к излишней критике. Козероги обычно ведут себя сдержанно и серьезно, дома они чаще находятся в плохом, чем в хорошем настроении. Кроме того, Козероги не любят лишних расходов и очень экономны.

В то же время это надежные, сильные, практичные мужчины, с которыми чувствуешь себя как за каменной стеной.

Водолей

Мужчина Водолей чаще всего ускользает от своей любимой и продолжает жить своей насыщенной социальной жизнью. Представители этого знака Зодиака не хотят меняться ради любимой. Многие Водолеи вступают в брак без желания приспосабливаться к другому человеку. Они лидируют в рейтинге наиболее разводящихся мужчин.

Однако, если у вас есть много общих интересов и вы ведете одинаковый образ жизни, то ваш союз с Водолеем будет долгим и крепким.

Рак

Мужчина Рак кажется очень надежным, домашним и покладистым. Но в семейной жизни открывается его другая сторона. Это очень эмоциональный и капризный знак Зодиака. Поэтому мужчина этого знака может создавать впечатление недостаточно сильной личности. С другой стороны, Раки бывают очень деспотическими, потому что умеют манипулировать другими людьми.

В то же время – это самый романтичный, чувственный мужчина, умеющий полностью отдаваться отношениям.