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Если вы один из этих знаков Зодиака, вас ждут неудачи и разочарования

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Пятница 17 февраля 2023 06:30
Если вы один из этих знаков Зодиака, вас ждут неудачи и разочарования Гороскоп 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, которым не повезет в последующие несколько дней. Возможны неприятности и разочарования на работе, личной жизни и финансах.

Об этом пишет Sante Plus.

Близнецы

Астрологи говорят, что некоторые непредвиденные события замедлят проекты Близнецов и поставят его перед большим трудом. Большую часть времени он будет ощущать нервозность и эмоциональную нестабильность.

Сейчас для Близнецов не лучшее время для принятия решений по вашему профессиональному будущему.

Стрелец

Непростой период ждет и знак Стрельца. Следующие несколько дней будут загружены проблемами в отношениях и конфликтами. Что бы он ни делал, поступки этого знака не понравятся другим. Астрологи приглашают его сделать шаг назад, чтобы определить источник конфликта и ограничить его последствия.

Кроме того, Стрельцам не стоит доверять всем. У некоторых злых людей в этом месяце будет соблазн воспользоваться его добротой.

Водолей

В ближайшие дни звезды подготовили для Водолеев необычные осложнения. Этому знаку придется быть очень аккуратным в отношениях, ведь некоторые разногласия могут возникнуть внутри пары и создать ненужное напряжение.

На работе этот знак, несмотря на множество предоставленных ему возможностей, не схватится за них и утонет в лени и упрямстве. Звезды предлагают ему поработать над собой, чтобы провести следующие несколько дней более продуктивно, чтобы не упустить возможности.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака перевернут свою жизнь на 180 градусов в начале весны.

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