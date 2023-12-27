6 доступных продуктов, которые дарят долголетие. Ловите полезный список

Некоторые продукты способны улучшать здоровье и способствовать долголетию. Секрет их полезности кроется в богатом витаминном составе, а также высоком уровне антиоксидантов и других веществ, поддерживающих нормальное функционирование организма.

О 6 продуктах для долголетия рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Vogue Italia.

Ягоды

"Ягоды, и в частности черника, занимают первое место в моем списке продуктов для долголетия. Ягоды, богатые витаминами A, C, K и такими минералами, как марганец, способствуют здоровью кожи, костей, сердца и мозга. Они имеют естественный сладкий вкус, несмотря на низкое содержание сахара, ягоды доступны и универсальны", - говорит диетолог Карен Каммингс-Палмер.

Она советует есть свежие ягоды или замороженные. Достаточно съедать по горсти разных ягод несколько раз в неделю.

Орехи и семена

"Орехи (миндаль, фундук, грецкие, кешью, фисташки, макадамия и бразильские орехи) и семена (например, тыквенные или подсолнечные), богатые Омега-3, клетчаткой, кальцием, магнием и цинком, являются отличным источником полезной живительной энергии для кожи и мозга", - добавляет диетолог.

Она советует добавлять маленькую пригоршню сырых грецких орехов в супы, рагу и салаты. Или слегка поджарить их с небольшим количеством оливкового масла и посыпать гималайской солью, чтобы получить вкусную альтернативу закускам, которые обычно подают с напитками.

Зеленые листовые овощи

"Зеленые листовые овощи, в частности шпинат и листовая капуста, являются отличными источниками лютеина и зеаксантина, антиоксидантов, которые играют фундаментальную роль в естественной защите от УФ-лучей. Употреблять их желательно после легкого приготовления", - добавляет Карен.

Диетолог рекомендует наполнять свою тарелку на половину зелеными листовыми продуктами.

Грибы

"Грибы богаты мощными антиоксидантами, такими как эрготионеин и глутатион, способствующие регенерации клеток и когнитивной функции, одновременно обеспечивая поддержку печени", - говорит Каммингс-Палмер.

Она отмечает, что они являются универсальным ингредиентом, который следует включать в свой рацион три-четыре раза в неделю.

"Грибы обладают способностью поглощать витамин D от солнца, поэтому пребывание грибов под солнечным светом в течение как минимум 30 минут является отличным способом поддержать здоровье костей без вреда для здоровья кожи", - говорит эксперт.

Матча чай

Матча богат антиоксидантами и соединением под названием EGCG, флавоноидом, который помогает предотвратить повреждение клеток. Чрезвычайные свойства Матча также содержатся в его растительных молекулах, которые после переваривания увеличивают нашу способность бороться с болезнями и негативными признаками старения", - объясняет диетолог.

Каммингс-Палмер рекомендует выпивать одну-две чашки матча чая в день.

Куркума

"Куркума, богатая куркумином, является мощным противовоспалительным и антиоксидантным средством, способным обеспечить жизненно важную защиту клеток и облегчить респираторные заболевания: соедините эту специю с небольшим количеством кокосового масла и молотым черным перцем, чтобы максимизировать биодоступность", - говорит диетолог.

Она советует добавлять куркуму с имбирем, корицей и кокосовым молоком в рагу и даже в смузи.