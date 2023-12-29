5 эффектов от чеснока на здоровье, о которых вы должны знать перед тем, как его съесть

Чеснок давно считается символом здоровья, который может защитить от вирусов и улучшить иммунитет. Но действительно ли это так и что об этом говорят медицинские исследования?

О 5 серьезных эффектах чеснока на здоровье рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию издания Eating Well .

Помогает поддерживать иммунитет

Исследования обнаружили, что чеснок помогает уменьшить системное воспаление и восстановить уровень белых кровяных телец, согласно обзору 2021 года в Journal of Clinical and Translational Research. Это в значительной степени благодаря аллицину, серосодержащему соединению, которое есть в луке, шнит-луке и чесноке.

Обзор 2020 года в Trends in Food Science & Technology показал, что благодаря сероорганическим соединениям чеснок может оказывать противовирусное действие. Он помогает предотвратить проникновение вирусов и размножение в клетках.

Снижает уровень холестерина

Контроль холестерина важен, поскольку высокий уровень повышает риск сердечных заболеваний и инсульта, согласно Центрам контроля и профилактики заболеваний.

Чеснок может снизить уровень холестерина, особенно у людей с высоким его уровнем и диабетом, согласно обзору 2020 года в Antioxidants. Однако эти выводы ограничены, потому что обзоры показали, что преимущества дает выдержанный экстракт чеснока или дополнительные формы чеснока, а не чеснок, используемый в кулинарии.

Снижение давления

Согласно вышеуказанному осмотру, чеснок может снижать как систолическое, так и диастолическое артериальное давление у людей с метаболическим синдромом - группой заболеваний, повышающих риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета.

Эти преимущества наблюдались, когда участники потребляли 100 мг на кг веса тела сырого измельченного чеснока дважды в день в течение 4 недель. Для человека весом 68 кг это эквивалентно чуть больше двум зубчикам.

Регулирует уровень сахара в крови

Чеснок также может помочь регулировать уровень сахара в крови, особенно у людей с диабетом. Метаанализ 2019 года в Primary Care Diabetes показал, что чеснок эффективнее плацебо в снижении уровня глюкозы в крови натощак и уровня гемоглобина у людей с диабетом.

Улучшает здоровье кишечника

Пребиотики питают здоровые бактерии в кишечнике, а чеснок является их хорошим источником. Фактически после трех месяцев приема добавок выдержанного чесночного экстракта Kyolic участники обзора и мета-анализа экспериментальной и терапевтической медицины 2020 года имели более разнообразные и здоровые кишечные микробиомы.

Однако чеснок не является "дружественным" к желудочно-кишечной системе. Чеснок имеет высокое содержание фруктанов, поэтому он может вызвать газы и вздутие живота у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Другие потенциальные выгоды

Чеснок также является источником антиоксидантов. Они в экстракте выдержанного чеснока могут уменьшить нейровоспаление и этим поддержать здоровые функции мозга с возрастом, согласно исследованию 2020 года в Experimental and Therapeutic Medicine.

Кроме того, исследование 2019 года в Nutrients показало, что среди пожилых китайцев те, кто потреблял больше чеснока, жили дольше, чем те, кто употреблял чеснок редко. Это исследование было наблюдательным, поэтому нельзя утверждать, что чеснок однозначно способствует долголетию.