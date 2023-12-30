Самые вредные рыбные консервы, которые лучше никогда не покупать
Рыбные консервы - популярный ингредиент во многих новогодних блюдах. Но некоторые из этих продуктов на самом деле не так полезны, как мы привыкли думать. Кроме Омега-3, рыба может содержать и тяжелые металлы, особенно если она выловлена в неположенных местах или выращена ненадлежащим образом на ферме.
О том, какие рыбные консервы лучше не покупать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Good house keeping.
Консервированный тунец
В 2015 году природоохранная организация Greenpeace выпустила справочник для покупателей консервированного тунца, в котором ранжировала более десятка основных брендов на основе экологичности, содержания ртути и других ключевых факторов. Они обнаружили, что "более 80% тунца, что продают в США, походит из нестабильных, разрушительных источников". Можем предположить, что в Украине ситуация с этим не лучше.
Независимо от того, откуда происходит тунец, он несет в себе риск влияния ртути. По данным Washington Post, консервированный тунец, обозначенный как "легкий", является самым безопасным с точки зрения уровня ртути, и его можно есть несколько раз в неделю, в то время как альбакор (разновидность тунца) вообще - раз в месяц.
Отметим, эксперт по питанию Наталья Мазурик советует отдавать предпочтение тунцу в собственном соке, чем в растительном масле.
Почему лучше выбирать тунец в собственном соке, чем в растительном масле (иллюстрация: t.me/mazuriknataliya)
Атлантический лосось
Атлантического лосося всегда выращивают на фермах, поскольку он почти исчез в дикой природе. Такой лосось является плохим выбором из-за использования антибиотиков, токсинов и загрязнения водных путей, где выращивают эту рыбу.
"Худшие рыбы, которые лучше не потреблять - это крупные глубоководные рыбы, особенно из атлантического океана, поскольку он самый грязный (токсичные вещества, тяжелые металлы). Чем больше тушка, тем больше вероятность, что она вобрала в себя вредные вещества", - объясняет эксперт с питания Юрий Попко.
Лучше купите консервы из горбуши (из Аляски), нерки или красного лосося. Эти виды рыб вырастают в диких условиях, поэтому максимально полезны.
Консервированные креветки
На креветочных фермах не редко фиксировали "огромный углеродный след", а также злоупотребление антибиотиками - их обрабатывают по меньшей мере восемью разными препаратами для ускорения темпов роста.
Искусственно выращенные креветки - плохая идея. Преимущественно те креветки, которые вы покупаете в супермаркете, относятся к этой категории.
Как выбирать рыбные консервы
Диетология Галина Сеник рассказала, как правильно выбрать качественные консервы, что учесть, и какие из них будут вкусными и полезными.
Главные критерии:
- проверьте целостность банки. Она должна быть не вздутой, целой и без повреждений
- маркировка должна быть выбита на крышке, а не написана маркером
- производство консервы должно быть расположено вблизи моря. Проверить это можно в магазине, если открыть онлайн-карты
Идеальным составом рыбных консервов должно быть: рыба, соль и специи. Выбирать рыбные консервы следует в собственном соке, в растительном масле (печень трески).
Читайте также о том, как чеснок влияет на здоровье.
Раньше мы писали о том, какие 6 продуктов дарят долголетие.