Самая вредная часть курицы, которую никогда не надо покупать в магазине: там содержатся токсины

Какую часть курятины лучше не покупать?

Речь идет о куриной коже. Именно она накапливает больше всего вредных веществ, включая гормоны, антибиотики и токсины, которые могут содержаться в корме и попадать в организм птицы. Куриная кожа содержит большое количество насыщенных жиров, что может повышать уровень холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему куриная кожа опасна?

Накопление вредных веществ

Многие производители используют стимуляторы роста и антибиотики для быстрого набора веса птицы. Основные токсины откладываются именно в коже, поэтому ее потребление может негативно влиять на печень, почки и иммунную систему.

Высокое содержание жиров и холестерина

Куриная кожа содержит до 40% жира, что способствует повышению уровня "плохого" холестерина (LDL) в крови. Это увеличивает риск развития атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых болезней.

Потенциальная угроза бактериального заражения

На куриной коже часто обнаруживают сальмонеллу и кампилобактер - бактерии, которые могут вызвать серьезные кишечные инфекции. Недостаточная термическая обработка только усиливает риск отравлений.

Какие части курятины лучше потреблять?

Чтобы получить пользу от курятины, врачи советуют употреблять филе или другие постные части мяса, избегая кожуры. Запекание или варка курятины без добавления жира позволяет сохранить максимум полезных веществ и снизить риск вредного воздействия.

Также стоит покупать курятину у проверенных производителей, которые придерживаются стандартов выращивания без использования гормонов и антибиотиков.

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