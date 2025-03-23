Самая вредная часть курицы, которую никогда не надо покупать в магазине: там содержатся токсины
Курятина считается одним из самых популярных видов мяса в Украине, ведь она доступна, питательна и быстро готовится. Однако эксперты предостерегают: не все части курицы одинаково полезны.
Какую часть курицы лучше не покупать и не употреблять в пищу - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Какую часть курятины лучше не покупать?
Речь идет о куриной коже. Именно она накапливает больше всего вредных веществ, включая гормоны, антибиотики и токсины, которые могут содержаться в корме и попадать в организм птицы. Куриная кожа содержит большое количество насыщенных жиров, что может повышать уровень холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Почему куриная кожа опасна?
Накопление вредных веществ
Многие производители используют стимуляторы роста и антибиотики для быстрого набора веса птицы. Основные токсины откладываются именно в коже, поэтому ее потребление может негативно влиять на печень, почки и иммунную систему.
Высокое содержание жиров и холестерина
Куриная кожа содержит до 40% жира, что способствует повышению уровня "плохого" холестерина (LDL) в крови. Это увеличивает риск развития атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых болезней.
Потенциальная угроза бактериального заражения
На куриной коже часто обнаруживают сальмонеллу и кампилобактер - бактерии, которые могут вызвать серьезные кишечные инфекции. Недостаточная термическая обработка только усиливает риск отравлений.
Какие части курятины лучше потреблять?
Чтобы получить пользу от курятины, врачи советуют употреблять филе или другие постные части мяса, избегая кожуры. Запекание или варка курятины без добавления жира позволяет сохранить максимум полезных веществ и снизить риск вредного воздействия.
Также стоит покупать курятину у проверенных производителей, которые придерживаются стандартов выращивания без использования гормонов и антибиотиков.
Вас может заинтересовать
- Названы худшие фрукты, которые продают в супермаркетах весной
- Худшие полуфабрикаты, от которых надо отказаться раз и навсегда
- Назван худший продукт в отделе "бакалея", который лучше не покупать
В материале использованы источники - EatingWell, Eat this, not That, Strona Zdrowia.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.