Найшкідливіша частина курки, яку ніколи не треба купувати в магазині: там містяться токсини

Курятина вважається одним із найпопулярніших видів м’яса в Україні, адже вона доступна, поживна і швидко готується. Проте експерти застерігають: не всі частини курки однаково корисні.

Яку частину курки краще не купувати та не вживати в їжу - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Яку частину курятини краще не купувати?

Йдеться про курячу шкіру. Саме вона накопичує найбільше шкідливих речовин, включаючи гормони, антибіотики та токсини, які можуть міститися в кормі та потрапляти до організму птиці. Куряча шкіра містить велику кількість насичених жирів, що може підвищувати рівень холестерину та збільшувати ризик серцево-судинних захворювань.

Чому куряча шкіра небезпечна?

Накопичення шкідливих речовин

Багато виробників використовують стимулятори росту та антибіотики для швидкого набору ваги птиці. Основні токсини відкладаються саме у шкірі, тому її споживання може негативно впливати на печінку, нирки та імунну систему.

Високий вміст жирів і холестерину

Куряча шкіра містить до 40% жиру, що сприяє підвищенню рівня "поганого" холестерину (LDL) у крові. Це збільшує ризик розвитку атеросклерозу, гіпертонії та інших серцево-судинних хвороб.

Потенційна загроза бактеріального зараження

На курячій шкірі часто виявляють сальмонелу та кампілобактер - бактерії, які можуть спричинити серйозні кишкові інфекції. Недостатня термічна обробка лише посилює ризик отруєнь.

Які частини курятини краще споживати?

Щоб отримати користь від курятини, лікарі радять вживати філе або інші пісні частини м’яса, уникаючи шкірки. Запікання або варіння курятини без додавання жиру дозволяє зберегти максимум корисних речовин та знизити ризик шкідливого впливу.

Також варто купувати курятину у перевірених виробників, які дотримуються стандартів вирощування без використання гормонів та антибіотиків.

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