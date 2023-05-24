Самый простой способ сделать творог самостоятельно: Клопотенко раскрыл важные секреты

Сделать творог можно самостоятельно и для этого не нужно какого-то особенного набора продуктов или навыков профессионального кулинара. Ингредиентов нужно всего лишь три и немного времени.
Как сделать творог самостоятельно, рассказал известный кулинар Евгений Клопотенко в своем YouTube-канале.
Наливаем молоко в кастрюлю, выдавливаем в него сок одного лимона. Добавляем щепотку соли. С помощью венчика все хорошо размешиваем и ставим кастрюлю на средний огонь.
Ждем, чтобы молоко нагрелось и начало сворачиваться. Как только вы видите, что молоко закипело, начинаем молоко постоянно помешивать венчиком, чтобы появились красивые хлопья.
Когда все молоко превратится в хлопья, его нужно процедить через марлю. Поставьте кастрюлю, на нее дуршлаг, сверху марлю, сложенную в несколько раз.
Полученную массу аккуратно процеживаем, творог оставляем в марле и завязываем, можно подвесить над миской или кастрюлей. Оставляем на 3-4 часа. Если вы хотите регулировать плотность творога, то дождитесь, пока он остынет и закрутите марлю плотнее.
Через 4 часа у вас будет готов красивый кисломолочный сыр, из которого можно приготовить все что угодно.
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