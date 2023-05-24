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Самый простой способ сделать творог самостоятельно: Клопотенко раскрыл важные секреты

Как сделать творог из молока за несколько часов (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Сделать творог можно самостоятельно и для этого не нужно какого-то особенного набора продуктов или навыков профессионального кулинара. Ингредиентов нужно всего лишь три и немного времени.

Как сделать творог самостоятельно, рассказал известный кулинар Евгений Клопотенко в своем YouTube-канале.

Что вам понадобится:

  • молоко - 2 л
  • Сок одного лимона
  • Щепотка соли

Как сделать творог

Наливаем молоко в кастрюлю, выдавливаем в него сок одного лимона. Добавляем щепотку соли. С помощью венчика все хорошо размешиваем и ставим кастрюлю на средний огонь.

Ждем, чтобы молоко нагрелось и начало сворачиваться. Как только вы видите, что молоко закипело, начинаем молоко постоянно помешивать венчиком, чтобы появились красивые хлопья.

Когда все молоко превратится в хлопья, его нужно процедить через марлю. Поставьте кастрюлю, на нее дуршлаг, сверху марлю, сложенную в несколько раз.

Полученную массу аккуратно процеживаем, творог оставляем в марле и завязываем, можно подвесить над миской или кастрюлей. Оставляем на 3-4 часа. Если вы хотите регулировать плотность творога, то дождитесь, пока он остынет и закрутите марлю плотнее.

Через 4 часа у вас будет готов красивый кисломолочный сыр, из которого можно приготовить все что угодно.

Кстати, ранее мы писали о том, что Клопотенко поделился рецептом десерта, который вам захочется готовить ежедневно.

А еще мы рассказывали о том, как приготовить любимую сдобу из детства - пирожки с повидлом.

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