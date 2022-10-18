Простейший пирог с картофелем и курицей: вы поставите этот рецепт на повтор

Пирог с картофелем и курицей - вкусное сытное блюдо, которым следует баловать ваше семейство как можно чаще.

Ингредиенты

Для теста:

Мука - 200-220 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Сахар - 1 ч. л.

Кефир или йогурт - 70 г

Сливочное масло - 70 г

Яйцо - 1 шт.

Для начинки:

Картошка - 2 шт. (или 4 маленьких)

Мясо - 250 г (например, куриные бедра)

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Копченая паприка или другие специи – по вкусу

Для оформления: 1 желток, кунжут

Скриншот: Таким будет наш пирог в разрезе

Пошаговое приготовление

Смешайте муку с сахаром, солью и разрыхлителем. Добавьте сливочное масло и перетрите в крошку. Добавьте кефир и яйцо. Замесите мягкое тесто.

Положите тесто в холодильник, пока мы будем делать начинку.

Нарежьте картофель на очень мелкие кубики. Мелко нарежьте мясо и лук. Измельчите 1 зубчик чеснока.

Добавьте соль, черный молотый перец, а также любые специи по вкусу (копченую паприку). Перемешайте.

Разделите тесто на две части. Раскатайте каждую часть.

Выложите картофель с мясом, положите кусочки масла, накройте второй частью теста. Зафиксируйте края.

Смажьте пирог желтком и посыпьте кунжутом. По центру сделайте небольшое отверстие, чтобы выходил воздух.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов, около 30 минут.