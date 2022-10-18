Простейший пирог с картофелем и курицей: вы поставите этот рецепт на повтор
Пирог с картофелем и курицей - вкусное сытное блюдо, которым следует баловать ваше семейство как можно чаще.
Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.
Ингредиенты
Для теста:
- Мука - 200-220 г
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Сахар - 1 ч. л.
- Кефир или йогурт - 70 г
- Сливочное масло - 70 г
- Яйцо - 1 шт.
Для начинки:
- Картошка - 2 шт. (или 4 маленьких)
- Мясо - 250 г (например, куриные бедра)
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Копченая паприка или другие специи – по вкусу
Для оформления: 1 желток, кунжут
Скриншот: Таким будет наш пирог в разрезе
Пошаговое приготовление
Смешайте муку с сахаром, солью и разрыхлителем. Добавьте сливочное масло и перетрите в крошку. Добавьте кефир и яйцо. Замесите мягкое тесто.
Положите тесто в холодильник, пока мы будем делать начинку.
Нарежьте картофель на очень мелкие кубики. Мелко нарежьте мясо и лук. Измельчите 1 зубчик чеснока.
Добавьте соль, черный молотый перец, а также любые специи по вкусу (копченую паприку). Перемешайте.
Разделите тесто на две части. Раскатайте каждую часть.
Выложите картофель с мясом, положите кусочки масла, накройте второй частью теста. Зафиксируйте края.
Смажьте пирог желтком и посыпьте кунжутом. По центру сделайте небольшое отверстие, чтобы выходил воздух.
Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов, около 30 минут.
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