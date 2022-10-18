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Простейший пирог с картофелем и курицей: вы поставите этот рецепт на повтор

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Вторник 18 октября 2022 08:30
Простейший пирог с картофелем и курицей: вы поставите этот рецепт на повтор Скриншот: Как приготовить пирог с картофелем
Автор: Светлана Мащенко

Пирог с картофелем и курицей - вкусное сытное блюдо, которым следует баловать ваше семейство как можно чаще.

Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука - 200-220 г
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Сахар - 1 ч. л.
  • Кефир или йогурт - 70 г
  • Сливочное масло - 70 г
  • Яйцо - 1 шт.

Для начинки:

  • Картошка - 2 шт. (или 4 маленьких)
  • Мясо - 250 г (например, куриные бедра)
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Копченая паприка или другие специи – по вкусу

Для оформления: 1 желток, кунжут

Простейший пирог с картофелем и курицей: вы поставите этот рецепт на повтор

Скриншот: Таким будет наш пирог в разрезе

Пошаговое приготовление

Смешайте муку с сахаром, солью и разрыхлителем. Добавьте сливочное масло и перетрите в крошку. Добавьте кефир и яйцо. Замесите мягкое тесто.

Положите тесто в холодильник, пока мы будем делать начинку.

Нарежьте картофель на очень мелкие кубики. Мелко нарежьте мясо и лук. Измельчите 1 зубчик чеснока.

Добавьте соль, черный молотый перец, а также любые специи по вкусу (копченую паприку). Перемешайте.

Разделите тесто на две части. Раскатайте каждую часть.

Выложите картофель с мясом, положите кусочки масла, накройте второй частью теста. Зафиксируйте края.

Смажьте пирог желтком и посыпьте кунжутом. По центру сделайте небольшое отверстие, чтобы выходил воздух.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов, около 30 минут.

Ранее кулинар также рассказала, как приготовить турецкий пирог без грамма муки.

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