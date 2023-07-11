Самый простой и быстрый рецепт вяленых помидоров: готовьте и наслаждайтесь

Вяленые помидоры - любимое блюдо у многих людей. Такие помидоры становятся отличным дополнением к бутербродам, домашней пицце, салатам или для более изысканных блюд на ужин. Чаще всего используются покупные вяленые помидоры, но приготовить дома их будет значительно экономнее.
Самый простой и быстрый рецепт приготовления вяленых помидоров - читайте в материале ниже.
Для вяленых подойдут плотные мясистые сорта помидоров. Выбирайте плоды небольшого размера. Перед приготовлением их нужно тщательно помыть, подсушить и разрезать пополам.
Для неповторимого вкуса вяленых помидоров вам понадобится сушеный базилик, розмарин, сушеный чеснок, сванская соль.
Если не обладаете электросушкой, то воспользуйтесь обычной духовкой. Вам нужно выставить температуру 50-100 градусов, сложить на противень помидоры, посыпать их специями и поставить в духовку.
Есть важный нюанс - духовка не должна быть закрыта очень плотно. Поставьте ложку в дверку, чтобы лишняя влага выходила из духового шкафа.
Готовые помидоры должны быть немного влажными внутри, а все остальное должно хорошо подсохнуть.
Для хранения выбирайте небольшие банки - объемом в 0,5 или 0,7 л, можно взять совсем маленькие баночки. Выкладывайте в банки вяленые помидоры, добавляйте пластины чеснока между слоями - это сделает вашу закуску пикантной.
Смешайте 4 части подсолнечного масла с 1 частью оливкового масла. Нагрейте эту смесь на водяной бане до 90 градусов. Доводить до кипения нельзя. Залейте горячим маслом помидоры и плотно закрутите крышкой.
Есть такие помидоры можно будет уже через неделю.
Помидоры помойте, разрежьте пополам. Застелите противень пергаментной бумагой, сложите на него помидоры срезом вниз. Немного подсолите. Поставьте в духовку, разогретую до 150 градусов на 2,5 - 3 часа.
Потом достаньте противень и оставьте помидоры на ночь или на сутки, накройте тканью так, чтобы был доступ воздуха.
Зубчики чеснока нарежьте пластинками и сложите в подготовленные банки. Добавьте любимые специи по собственному вкусу. В каждую банку - по лавровому листу. Нагрейте оливковое масло, но до кипения не доводите. Сложите помидоры в банки и залейте маслом.
Дайте настояться им еще одни сутки, а потом поставьте в холодильник. Когда будете использовать помидоры - следите, чтобы маслом были покрыты все овощи, иначе в банке появится плесень.
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