Найпростіший і найшвидший рецепт в'ялених помідорів: готуйте і насолоджуйтесь

Вибираємо помідори

Для в'ялених підійдуть щільні м'ясисті сорти помідорів. Вибирайте плоди невеликого розміру. Перед приготуванням їх потрібно ретельно помити, підсушити та розрізати навпіл.

Спеції

Для унікального смаку в'ялених помідорів вам знадобиться сушений базилік, розмарин, сушений часник, сванська сіль.

Як готувати

Якщо не маєте електросушки, то скористайтеся звичайною духовкою. Вам потрібно виставити температуру 50-100 градусів, скласти на лист помідори, посипати їх спеціями та поставити в духовку.

Є важливий нюанс – духовка не повинна бути закрита дуже щільно. Поставте ложку у дверцята, щоб зайва волога виходила з духової шафи.

Готові помідори повинні бути трохи вологими всередині, а решта має добре підсохнути.

Як закрутити

Для зберігання вибирайте невеликі банки – об'ємом 0,5 або 0,7 л, можна взяти зовсім маленькі баночки. Викладайте в банки в'ялені помідори, додавайте пластини часнику між шарами – це зробить вашу закуску пікантною.

Змішайте 4 частини соняшникової олії з 1 частиною оливкової олії. Нагрійте цю суміш на водяній бані до 90 градусів. Доводити до кипіння не можна. Залийте гарячою олією помідори та щільно закрутіть кришкою.

Їсти такі помідори можна буде вже за тиждень.

В'ялені помідори по-італійськи

Помідори – 700 г

Часник - 2 зубчики

Оливкова олія - 100 мл

Лавровий лист – 1 шт.

Сіль до свого смаку

Прованські трави

Помідори помийте, розріжте навпіл. Застеліть лист пергаментним папером, складіть на нього помідори зрізом вниз. Трохи підсоліть. Поставте в духовку, розігріту до 150 градусів на 2,5-3 години.

Потім дістаньте лист і залиште помідори на ніч або на добу, накрийте тканиною так, щоб був доступ повітря.

Зубчики часнику наріжте пластинками та складіть у підготовлені банки. Додайте улюблені спеції на власний смак. У кожну банку - лавровий лист. Нагрійте оливкову олію, але до кипіння не доводьте. Складіть помідори в банки та залийте олією.

Дайте настоятися їм ще одну добу, а потім поставте в холодильник. Коли використовуватимете помідори - стежте, щоб олією були покриті всі овочі, інакше в банку з'явиться цвіль.