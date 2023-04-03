Самая простая бездрожжевая паска: никто не верит, что она готовится так быстро

Паску к пасхальным праздникам можно приготовить на бездрожжевом тесте. Она получится вкусной, рыхлой и долго не будет черстветь.
Рецептом поделилась кулинарка Alina FooDee на YouTube.
Для глазури на желатине:
Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры - достаньте их заранее. Количество составляющих рассчитано на 2 формы диаметром 9 см.
Вбейте в глубокую посуду яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар. Взбейте миксером до пышной светлой массы.
Добавьте сливочное масло, молоко. Взбейте. Натрите цедру одного лимона.
Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте. Введите в тесто сухофрукты.
Заполните формы тестом на 3/4. Выровняйте верхушки пасок ложкой, смазанной маслом.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут.
Приготовьте глазурь, покройте паски и украсьте по своему вкусу.
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