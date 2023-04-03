Найпростіша бездріжджова паска: ніхто не вірить, що вона готується так швидко

Паску до великодніх свят можна приготувати на бездріжджовому тісті. Вона вийде смачною, пухкою і довго не черствітиме.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Для глазурі на желатині:
Важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури - дістаньте їх заздалегідь. Кількість складників розрахована на 2 форми діаметром 9 см.
Вбийте в глибокий посуд яйця, додайте цукор, сіль, ванільний цукор. Збийте міксером до пишної світлої маси.
Додайте вершкове масло, молоко. Збийте. Натріть цедру одного лимона.
Додайте борошно і розпушувач, перемішайте. Введіть в тісто сухофрукти.
Заповніть форми тістом на 3/4. Вирівняйте верхівки пасок ложкою, змащеною олією.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35 хвилин.
Приготуйте глазур, покрийте паски і прикрасьте на свій смак.
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