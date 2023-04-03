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Найпростіша бездріжджова паска: ніхто не вірить, що вона готується так швидко

Як приготувати швидку паску (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Паску до великодніх свят можна приготувати на бездріжджовому тісті. Вона вийде смачною, пухкою і довго не черствітиме.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.

Складники

  • Яйця - 3 шт.
  • Сіль - 1/4 ч. л.
  • Цукор - 140 г
  • Ванільний цукор - 20 г
  • Вершкове масло - 100 г
  • Молоко - 80 мл
  • Цедра 1 лимона
  • Борошно - 300 г
  • Розпушувач - 10 г
  • Сухофрукти - 90 г

Для глазурі на желатині:

  • Желатин - 5 г
  • Вода - 1 ст. л.
  • Цукор - 100 г
  • Вода - 2 ст. л.
  • Лимонний сік - кілька крапель

Важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури - дістаньте їх заздалегідь. Кількість складників розрахована на 2 форми діаметром 9 см.

Покрокове приготування

Вбийте в глибокий посуд яйця, додайте цукор, сіль, ванільний цукор. Збийте міксером до пишної світлої маси.

Додайте вершкове масло, молоко. Збийте. Натріть цедру одного лимона.

Додайте борошно і розпушувач, перемішайте. Введіть в тісто сухофрукти.

Заповніть форми тістом на 3/4. Вирівняйте верхівки пасок ложкою, змащеною олією.

Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35 хвилин.

Приготуйте глазур, покрийте паски і прикрасьте на свій смак.

Раніше кулінарка розповіла, як приготувати смачну і дуже гарну паску Крафін.

Крім того дізнайтеся, як приготувати три види глазурі для покриття пасок.

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