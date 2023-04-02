Три рецепта глазури для паски: классическая, на желатине и "белый шоколад" за минуту

Глазурь - непременное украшение традиционной украинской паски, которой мы будем лакомиться на Пасху 16 апреля. Способов приготовления сладкой массы существует много, так что мы предлагаем вам самые лучшие.

Глазурь на сухом молоке (похожа на белый шоколад)

Сухое молоко - 60 г

Сахарная пудра - 1 ч. л.

Вода теплая - 25 мл

Смешайте сухое молоко с сахарной пудрой, постепенно добавьте теплую воду до желаемой консистенции.

Такой порции хватит на 1-2 паски диаметром 9 см.

Белковая глазурь

Яичный белок - 2 шт. (57 г)

Сахарная пудра - 115 г (в 2 раза больше, чем белка. Можно добавлять и больше, тогда глазурь будет быстрее застывать, меньше липнуть, но будет крошиться).

Лимонный сок - 1 ст. л.

Соль - 1 щепотка

Белки взбейте со щепоткой соли до пышной пены. Добавьте постепенно сахарную пудру, в конце добавьте сок лимона.

Смажьте паски глазурью. Поставьте паски в прогретую до 100 градусов духовку на 5 минут, чтобы глазурь немного подсохла и чтобы обезопасить себя (бактерии сальмонеллы умирают при температуре 80 градусов за 5 минут).

Такой порции хватит на 5-6 пасок диаметром 9 см.

Глазурь на желатине

Сахар - 100 г

Вода теплая - 30 мл

Желатин - 1 ч. л. (5 г)

Лимонный сок - 1 ст. л.

В желатин влейте 1 ст. л. теплой воды, перемешайте и дайте набухнуть или подготовьте желатин согласно инструкции на упаковке.

Оставшуюся воду влейте в сахар и сварите сахарный сироп до полного растворения крупинок сахара.

Дайте сиропу остыть немного, добавьте набухший желатин, хорошо перемешайте до полного растворения желатина. Взбейте смесь миксером до белизны и загустения. Добавьте лимонный сок и еще раз взбейте.

Такой порции хватит на 3-4 паски диаметром 9 см.