Самые правильные деруны без яиц и муки: только два ингредиента!
Деруны - довольно простое блюдо, которое, впрочем, легко испортить ненужными ингредиентами. Самые правильные картофельные блины готовятся всего из двух составляющих и соли.
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале в YouTube.
Составляющие:
- Картофель - 500 г
- Лук - 1 шт. (около 175 г)
- Соль - по вкусу
- Сметана - 1 ст. л. (по желанию)
- Растительное масло - для обжаривания
Пошаговое приготовление
Картофель натрите на мелкой терке вместе с луком. Лук не дает сырому картофелю темнеть. Посолите.
По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие деруны не темнели, но лучше просто съесть их горячими.
Дайте излишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10. Жидкость слейте, а крахмал, осевший на дне миски, добавьте снова в картофель с луком.
Жарьте на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Готовые деруны выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметаной или другими соусами по желанию.
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