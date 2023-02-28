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Самые правильные деруны без яиц и муки: только два ингредиента!

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Вторник 28 февраля 2023 08:30
Самые правильные деруны без яиц и муки: только два ингредиента! Как приготовить правильные деруны (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Деруны - довольно простое блюдо, которое, впрочем, легко испортить ненужными ингредиентами. Самые правильные картофельные блины готовятся всего из двух составляющих и соли.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале в YouTube.

Составляющие:

  • Картофель - 500 г
  • Лук - 1 шт. (около 175 г)
  • Соль - по вкусу
  • Сметана - 1 ст. л. (по желанию)
  • Растительное масло - для обжаривания

Пошаговое приготовление

Картофель натрите на мелкой терке вместе с луком. Лук не дает сырому картофелю темнеть. Посолите.

По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие деруны не темнели, но лучше просто съесть их горячими.

Дайте излишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10. Жидкость слейте, а крахмал, осевший на дне миски, добавьте снова в картофель с луком.

Жарьте на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые деруны выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметаной или другими соусами по желанию.

Раньше мы писали, как приготовить блины "Солнышко", как у бабушки.

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