Самые правильные деруны без яиц и муки: только два ингредиента!

Деруны - довольно простое блюдо, которое, впрочем, легко испортить ненужными ингредиентами. Самые правильные картофельные блины готовятся всего из двух составляющих и соли.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале в YouTube.

Составляющие:

Картофель - 500 г

Лук - 1 шт. (около 175 г)

Соль - по вкусу

Сметана - 1 ст. л. (по желанию)

Растительное масло - для обжаривания

Пошаговое приготовление

Картофель натрите на мелкой терке вместе с луком. Лук не дает сырому картофелю темнеть. Посолите.

По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие деруны не темнели, но лучше просто съесть их горячими.

Дайте излишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10. Жидкость слейте, а крахмал, осевший на дне миски, добавьте снова в картофель с луком.

Жарьте на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые деруны выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметаной или другими соусами по желанию.