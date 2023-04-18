Самые правдивые приметы об аистах: большинство их них вы даже не знали!

Аист поселился на крыше дома

Эти птицы часто выбирают место для гнезда поблизости жилья человека и почему именно так - не могут объяснить даже ученые. Даже сейчас гнезда аистов можно увидеть на крышах домов или на сооружениях поблизости.

Если аист собрался вить гнездо над вашим домом или поблизости - не спугните его, так как вам это обещает много счастья.

Если аисты свили гнездо на крыше - вас ждут приятные жизненные моменты и семейное счастье.

Если аист живет на крыше вашего дома, но там нет гнезда - то в течение года произойдут важные и приятные моменты в жизни.

Аисты способны уберечь дом от нечистой силы и ударов молнии.

Если вам приснился аист на крыше вашего дома - ждите приятных и счастливых новостей.

Если аист часто летает над вашим домом и двором - ждите радость и успех.

Аисты предупреждают о неприятностях

Однако с этой птицей связаны и менее приятные приметы. Они могут предупреждать о негативных событиях в жизни.

Если аист жил в гнезде на крыше вашего дома, но внезапно его покинул и находится поблизости - стоит насторожиться. В доме могут произойти какие-то печальные события, которые птицу не коснутся.

Если птица оставила свое гнездо и улетела совсем, не прилетает - есть риск, что с домом случится что-то нехорошее. Так же расшифровывается и то, если аист перенес свое гнездо на другой дом поблизости.

Нужно ли смотреть на пролетающего аиста?

Если аисты не облюбовали ваш дом, но часто летают поблизости, то старайтесь почаще за ними наблюдать. Особенно важно смотреть на птицу, которая пролетает над домом или двором - это сулит защиту небесных сил.

Аист в дороге приносит такие же хорошие новости, как и аист на крыше дома. Если вы встретили птицу в дороге, то смело приступайте к тому, что запланировали - у вас все получится.

Неожиданно увидеть аиста, который пролетел над вашей головой - вы встретите человека, с которым давно не виделись. Это может быть старый друг или дальние родственники. Встреча будет приятной.

Если аисты пролетят над домой стаей или парой - то стоит ждать гостей, которые принесут приятные новости и хорошее настроение.

Если аист летит высоко в небе в том направлении, куда вы идете - вам повезет.

Если вы найдете перо аиста, то стоит его сохранить - оно может стать талисманом и направить энергетику дома в позитивную сторону.

Аисты и семейное счастье

Если аиста увидит незамужняя женщина, то она выйдет замуж в течении и года и будет очень счастлива. Если птиц поблизости нет, то девушки вышивают аистов, чтобы привлечь семейное счастье.

Если нарисовать картину с парой аистов, то это позволит быстрее встретить свою судьбу и построить семейное счастье.

А замужним женщинам такая вышивка или картина поможет улучшить взаимопонимание и гармонию в семейной жизни.

При этом дарить фигурки аиста - категорически запрещено! Если вам подарят - не держите дома такую статуэтку, она принесет неприятности.

Если аист постоянно прилетает к одному и тому же дому, где живет семейная пара - там может в ближайшем времени появиться ребенок. Именно от этой приметы пошел миф о том, что деток приносит аист.

Кстати, понятие "появление" ребенка очень условное - это может быть приемный ребенок, внук, приедет родственница с малышом. Значений и этой приметы много, но смысл в одном - в доме появится ребенок.

Если аисты долго кружат над своим гнездом - будет сильный ветер. Если они улетают до Спаса - то зима будет теплой, без снега.

Если аист долго стоит на одном месте и не двигается - ждите сильный дождь. Чем ближе аисты устраиваются к воде - тем больше шансов, что идут затяжные дожди.