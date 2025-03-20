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Старше пирамид и Стоунхенджа: как выглядит первая постройка в истории человечества

Четверг 20 марта 2025 08:31
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Старше пирамид и Стоунхенджа: как выглядит первая постройка в истории человечества Где находится самое старое сооружение в мире (фото: tripadvisor.com)
Автор: Феликс Коркин

Ньюгрейндж - одна из самых загадочных и одновременно величественных достопримечательностей на планете, которая находится на территории Ирландии. И она значительно старше известных египетских пирамид или Стоунхенджа.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о старинной достопримечательности, которая до сих пор скрывает много тайн, которые пытаются разгадать исследователи по всему миру.

Открытие Ньюгрейнджа

Это необычайное сооружение было забыто на многие века, скрытое под толстым слоем земли из-за природных катаклизмов и проседания почвы. Лишь в 17 веке, после того, как территория попала в руки английского графа, была случайно обнаружена часть здания. В поисках камней для строительства его слуги наткнулись на древнюю конструкцию.

Сначала ее приняли за место захоронений, но уже впоследствии было выяснено, что это объект, связанный с религиозными обрядами. С того времени Ньюгрейндж становится центром внимания для историков и археологов, начавших активно исследовать ее тайны. Но навыть сегодня многие не знают о ее существовании, а между тем ее возраст составляет более пяти тысяч лет.
Старше пирамид и Стоунхенджа: как выглядит первая постройка в истории человечестваНьюгрейндж поражает своими размерами, удивительными для такого старинного сооружения (фото: Википедия )

Идеальная конструкция Ньюгрейнджа

Ньюгрейндж поражает своим архитектурным совершенством. Сооружение высотой 13 метров имеет округлую форму, что поражает даже сегодня, когда многие древние сооружения уже не могут похвастаться такой устойчивостью.

Вход в него состоит из 18-метрового коридора, который ведет к центральной ритуальной комнате, устланной каменными блоками. Важно то, что конструкция до сих пор не сместилась и не подвергалась коррозии, хотя ее возраст исчисляется тысячами лет.

Особенно интересно, что ее внутренняя часть построена так, что в определенные моменты года, в частности во время зимнего солнцестояния, солнце освещает весь коридор, придавая зданию особое астрономическое значение.
Старше пирамид и Стоунхенджа: как выглядит первая постройка в истории человечестваНьюгрейндж имеет правильную круглую форму (фото: Википедия)

Астрономическая роль Ньюгрейнджа

Ньюгрейндж не просто архитектурный памятник, а еще и уникальный астрономический объект. Сооружение спроектировано таким образом, что во время зимнего солнцестояния солнечные лучи, проходя через маленькое окошко, освещают помещение внутри.

Это стало доказательством того, что древние жители этой местности имели глубокие знания астрономии и учитывали природные циклы для проведения обрядов. Точность конструкции просто поражает: это свидетельствует, что строители Ньюгрейнджа умели работать с астрономическими явлениями, которые намного опережали их время.
Старше пирамид и Стоунхенджа: как выглядит первая постройка в истории человечестваНьюгрейндж изнутри (фото: Википедия)

Мифы, легенды и популярность Ньюгрейнджа сегодня

Величие Ньюгрейнджа не осталось незамеченным, и на протяжении веков возникло множество мифов и легенд, окружавших это сооружение. Древние культуры видели в нем место силы, где совершались важные ритуалы и обряды.

Сейчас Ньюгрейндж является одной из главных туристических аттракций Ирландии, привлекая путешественников со всего мира. Ученые также не прекращают свои исследования, пытаясь выяснить все загадки этого невероятного сооружения. Сегодня, более пяти тысяч лет спустя, Ньюгрейндж остается величественным памятником древности, до сих пор не раскрывшим всех своих тайн.
Старше пирамид и Стоунхенджа: как выглядит первая постройка в истории человечестваНьюгрейндж полон мистических символов (фото: Википедия)

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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Britannica, Newgrange.com, Википедия.

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