Украшения, которые будут в трендах в 2023 году (фото)
В 2023 году популярными станут украшения массивные и многослойные. Порой такие вещи могут выглядеть очень внушительно, но стилисты утверждают, что они будут на пике в этом году.
Что будет в тренде в 2023 году, рассказал стилист Watchingukaine в Instagram.
Массивный жемчуг
В тренде будут украшения из крупных жемчужин. В ход пойдет все - крупные бусы или серьги. Использовать можно любую форму, но самая лучшая - форма шара или капли.
Каффы на губу
По словам стилиста, украшения сейчас стали важным элементом стиля. Они отражают внутреннее "я", настроение и посыл хаотическому миру. Каффы плотно вошли в наши стили и в этом году станут модными украшения на губы.
Массивные браслеты
У вас полная шкатулка широких и массивных браслетов? Доставайте все и используйте на руку сразу по несколько штук - в тренде наслоение таких браслетов.
Сердечка
В 2023 году сердечки можно использовать в любом виде на украшениях - массивные серьги, кулон, цепи, дополнительные элементы на одежде и аксессуарах.
Геометрические фигуры
Чем эпатажнее - тем лучше. Используйте геометрические фигуры в украшениях - различные формы и цвета, а еще желательно, чтобы украшения были крупные и массивные.
Тропические вайбы
Если вы привезли смешные бусики из ракушек из южной страны - сейчас самое время их носить. В трендах будут различные украшения в стиле тропиков - ракушки, цветочки, зубья и так далее.
Одежда с украшениями
Цепи и броши снова вернулись в моду, но в 2023 году они должны быть массивными и заметными.
Хрустальные бра и топы
Тренд и писк 2023 года - топы и бра из камушков. Зимой такие украшения пока не будут очень популярны, а летом они будут на пике.
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