Украшения, которые будут в трендах в 2023 году (фото)

В 2023 году популярными станут украшения массивные и многослойные. Порой такие вещи могут выглядеть очень внушительно, но стилисты утверждают, что они будут на пике в этом году.

Что будет в тренде в 2023 году, рассказал стилист Watchingukaine в Instagram.

Массивный жемчуг

В тренде будут украшения из крупных жемчужин. В ход пойдет все - крупные бусы или серьги. Использовать можно любую форму, но самая лучшая - форма шара или капли.

Каффы на губу

По словам стилиста, украшения сейчас стали важным элементом стиля. Они отражают внутреннее "я", настроение и посыл хаотическому миру. Каффы плотно вошли в наши стили и в этом году станут модными украшения на губы.

Массивные браслеты

У вас полная шкатулка широких и массивных браслетов? Доставайте все и используйте на руку сразу по несколько штук - в тренде наслоение таких браслетов.

Сердечка

В 2023 году сердечки можно использовать в любом виде на украшениях - массивные серьги, кулон, цепи, дополнительные элементы на одежде и аксессуарах.

Геометрические фигуры

Чем эпатажнее - тем лучше. Используйте геометрические фигуры в украшениях - различные формы и цвета, а еще желательно, чтобы украшения были крупные и массивные.

Тропические вайбы

Если вы привезли смешные бусики из ракушек из южной страны - сейчас самое время их носить. В трендах будут различные украшения в стиле тропиков - ракушки, цветочки, зубья и так далее.

Одежда с украшениями

Цепи и броши снова вернулись в моду, но в 2023 году они должны быть массивными и заметными.

Хрустальные бра и топы

Тренд и писк 2023 года - топы и бра из камушков. Зимой такие украшения пока не будут очень популярны, а летом они будут на пике.