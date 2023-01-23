Самые модные шапки 2023 года, которые "порвали" все тренды. Вы еще не купили такую?
Зимой 2023 года в мире моды произошел бум на крутые шапки, которые превратят вас в богинь и богов стритстайла. Возвращение классических бини, теплые панамы и для смельчаков - балаклавы... Это совершенно неполный список головных уборов, которые должны быть в вашем шкафу.
О самых крутых шапках сезона рассказали в Telegram-канале Краса. Здоров'я. Стосунки.
Шапки бини
Бини – это любая теплая шапка с отворотом. Они актуальны всегда, ведь удобные и теплые. В этом году стоит обратить внимание на цвета: яркие, едкие оттенки ушли в прошлое. Отдайте предпочтение нюдовым и спокойным тонам.
Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/d.nim_studio
Стеганые, дутые и меховые панамы
Панамы – чуть ли не главный тренд сезона. Из летнего аксессуара они превратились в зимний, утеплившись искусственным мехом или плотной тканью.
Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/pinkpalmswim
Бейсболки
Выберите вельветовые, из искусственного меха, плюшевые и т. д. Бейсболки – вечная классика, которая, как и панама утеплилась и стала зимним аксессуаром.
Фото: instagram.com/lili_anabrend, instagram.com/pinkpalmswim
Капоры и балаклавы
Обязательно поэкспериментируйте с балаклавой. Это – для настоящих смельчаков, особенно варианты, где лицо почти закрыто.
Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/d.nim_studio, cropp.com
Шапки-ушанки
Меховые или теплые шерстяные варианты не только согреют, но и выделят из толпы.
Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/tobewebstore
Женские фуражки
Теплые варианты фуражек уже давно стали классикой, и вновь актуальны зимой 2023 года.
Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/foxlady_ru
Шляпа Fedora
Это необычный для зимы аксессуар, который более модный, чем теплый. Если боитесь замерзнуть, выберите шляпу из более плотного материала. Fedora – это тип шляпы с широкими полами и чаще всего заломом на голове.
Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/makin.com.ua
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